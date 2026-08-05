La UCR bonaerense convoca a un acto en La Plata y busca fortalecerse como alternativa a la gestión de Kicillof

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La Unión Cívica Radical (UCR) de la provincia de Buenos Aires realizará este sábado 8 de agosto una jornada de actividades políticas en la ciudad de La Plata, con el objetivo de consolidar la unidad partidaria y avanzar en la construcción de una propuesta de gobierno para el distrito.

La convocatoria fue realizada por el presidente del Comité Provincia, Emiliano Balbín, quien planteó que el radicalismo debe asumir un rol protagónico frente a lo que definió como un deterioro de la gestión del gobernador Axel Kicillof.

Desde la conducción partidaria señalaron que la agenda del encuentro estará centrada en los principales problemas que, según la UCR, afectan a los bonaerenses. Entre ellos mencionaron el crecimiento de la inseguridad, las dificultades en el sistema de salud pública y el funcionamiento del IOMA, la situación educativa y la falta de inversiones en infraestructura vial.

“El radicalismo unido se prepara para ser protagonista del cambio que necesita la Provincia. Invito a todos los radicales a encontrarnos en La Plata para dar un paso más en la construcción de una alternativa radical, con vocación de gobierno para nuestra Provincia”, expresó Balbín en la convocatoria difundida por el partido.

La actividad central comenzará a las 17 en el Club Atenas de La Plata y reunirá a dirigentes, militantes y referentes radicales de distintos puntos de la provincia.

La jornada política se iniciará durante la mañana con la Convención Provincial, donde se elegirán las nuevas autoridades del órgano partidario. Además, está previsto un encuentro con autoridades locales, intendentes, concejales, consejeros escolares, legisladores nacionales y provinciales, representantes de la Organización de Trabajadores Radicales (OTR), integrantes de la Juventud Radical y de Franja Morada.

Desde la UCR indicaron que el encuentro marcará el inicio de una etapa de articulación política en todo el territorio bonaerense con la intención de fortalecer la estructura partidaria y posicionarse como una alternativa de cara a los próximos desafíos electorales.