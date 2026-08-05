Municipio Cercano llevó servicios, asesoramiento y atención integral a los vecinos de El Provincial

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Durante la mañana de este miércoles, el programa Municipio Cercano llegó a la localidad de El Provincial con una nueva jornada destinada a acercar servicios, asesoramiento y atención personalizada a los vecinos, facilitando el acceso a distintos trámites y promoviendo acciones de prevención y promoción comunitaria.

La actividad se desarrolló en la Delegación Municipal y reunió a diferentes áreas del Gobierno Municipal, que brindaron atención directa a los habitantes de la localidad.

Uno de los ejes de la jornada estuvo vinculado a la educación vial. En ese marco, el área de Educación Vial ofreció charlas destinadas a más de 100 estudiantes de los niveles primario y secundario, con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia del respeto por las normas de tránsito y la adopción de conductas seguras en la vía pública.

Por su parte, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) recibió consultas y reclamos relacionados con las relaciones de consumo, mientras que la Dirección de Gestión Ambiental desarrolló encuentros educativos enfocados en la separación de residuos, el reciclado y el cuidado del ambiente.

Además, personal de las áreas de Actividades Económicas y Producción recorrió comercios de la localidad para atender inquietudes de los comerciantes y avanzar con el relevamiento comercial. También se realizaron visitas a instituciones locales para fortalecer el vínculo con la comunidad y actualizar documentación.

En materia de salud animal, se llevó adelante una campaña de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos, durante la cual fueron atendidas más de 20 mascotas. Paralelamente, el área de Licencias de Conducir ofreció turnos para renovaciones y capacitaciones destinadas a quienes gestionan por primera vez el carnet.

La jornada también contó con la participación de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual, que brindó asesoramiento general a los vecinos sobre los programas y herramientas disponibles.

Con una nueva edición de Municipio Cercano, el Gobierno Municipal continúa descentralizando la atención y acercando sus servicios a las distintas localidades del partido, con el propósito de fortalecer el contacto directo con los vecinos y facilitar el acceso a las diferentes áreas de gestión.