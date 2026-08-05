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Municipio Cercano llevó servicios, asesoramiento y atención integral a los vecinos de El Provincial

La jornada se desarrolló en la Delegación Municipal con la participación de distintas áreas del Gobierno local. Hubo charlas de educación vial, atención de la OMIC, vacunación antirrábica, relevamiento comercial y asesoramiento en diversas gestiones

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Durante la mañana de este miércoles, el programa Municipio Cercano llegó a la localidad de El Provincial con una nueva jornada destinada a acercar servicios, asesoramiento y atención personalizada a los vecinos, facilitando el acceso a distintos trámites y promoviendo acciones de prevención y promoción comunitaria.

La actividad se desarrolló en la Delegación Municipal y reunió a diferentes áreas del Gobierno Municipal, que brindaron atención directa a los habitantes de la localidad.

Uno de los ejes de la jornada estuvo vinculado a la educación vial. En ese marco, el área de Educación Vial ofreció charlas destinadas a más de 100 estudiantes de los niveles primario y secundario, con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia del respeto por las normas de tránsito y la adopción de conductas seguras en la vía pública.

Por su parte, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) recibió consultas y reclamos relacionados con las relaciones de consumo, mientras que la Dirección de Gestión Ambiental desarrolló encuentros educativos enfocados en la separación de residuos, el reciclado y el cuidado del ambiente.

Además, personal de las áreas de Actividades Económicas y Producción recorrió comercios de la localidad para atender inquietudes de los comerciantes y avanzar con el relevamiento comercial. También se realizaron visitas a instituciones locales para fortalecer el vínculo con la comunidad y actualizar documentación.

En materia de salud animal, se llevó adelante una campaña de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos, durante la cual fueron atendidas más de 20 mascotas. Paralelamente, el área de Licencias de Conducir ofreció turnos para renovaciones y capacitaciones destinadas a quienes gestionan por primera vez el carnet.

La jornada también contó con la participación de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual, que brindó asesoramiento general a los vecinos sobre los programas y herramientas disponibles.

Con una nueva edición de Municipio Cercano, el Gobierno Municipal continúa descentralizando la atención y acercando sus servicios a las distintas localidades del partido, con el propósito de fortalecer el contacto directo con los vecinos y facilitar el acceso a las diferentes áreas de gestión.

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