El rechazo a la Ley de Tierras domina la conversación en redes antes de la votación en el Senado

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A pocas horas de una de las votaciones más trascendentes del año en el Senado de la Nación, un informe elaborado por la consultora Reputación Digital revela que la conversación en redes sociales sobre la Ley de Tierras llega marcada por un fuerte predominio de opiniones negativas.

El estudio analizó 109.532 registros únicos obtenidos de un universo cercano a los cinco millones de datos recopilados entre el 6 de julio y el 5 de agosto. El relevamiento incluyó publicaciones en las plataformas X, Facebook e Instagram, además de contenidos difundidos por medios digitales y transmisiones de radio y televisión.

Uno de los principales indicadores del informe es el Índice de Sentimiento Neto (ISN), que se ubicó en -48,5, reflejando un escenario donde el rechazo a la iniciativa prevalece ampliamente sobre las expresiones de apoyo.

El análisis también señala que la extranjerización de la tierra se convirtió en el principal eje de la conversación digital, concentrando el mayor volumen de menciones y ordenando el debate público en torno al proyecto. En contraste, el concepto de “soberanía” aparece como el único término con valoración positiva dentro del universo analizado.

Según Reputación Digital, la discusión ya trascendió el ámbito estrictamente legislativo y pasó a estar protagonizada por dirigentes políticos, gobernadores, organizaciones sociales y distintos referentes públicos. En ese contexto, la disputa por instalar determinados sentidos y narrativas adquiere un peso similar al de la votación parlamentaria.

Otro de los datos destacados del relevamiento fue la detección de cerca de 2.100 publicaciones idénticas difundidas durante una misma jornada. El informe advierte que este comportamiento requiere un análisis específico para determinar si respondió a una dinámica orgánica de la conversación o si pudo haber existido algún otro tipo de intervención que impulsara ese pico de actividad.

Desde la consultora indicaron que el estudio completo está disponible para quienes deseen profundizar en los resultados y adelantaron que el director de Reputación Digital, José Norte Sosa, se encuentra disponible para ampliar el análisis sobre el comportamiento de la conversación digital en torno a la Ley de Tierras.

El informe se conoce en la antesala de una sesión clave en el Senado, donde la iniciativa será sometida a votación en un contexto de alta expectativa política y una intensa discusión pública tanto dentro como fuera del ámbito parlamentario.