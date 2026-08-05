El bloque UCR impulsa un proyecto para derogar la ordenanza que regula la representación municipal en la CEyS

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El bloque de concejales de la Unión Cívica Radical presentó en el Concejo Deliberante de Nueve de Julio un proyecto legislativo que propone derogar la Ordenanza Nº 7043, norma que regula el régimen de representación institucional de la Municipalidad ante el Consejo de Administración de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos “Mariano Moreno” Ltda. (CEyS).

La iniciativa, ingresada el pasado 29 de junio y dirigida al presidente del Cuerpo, Esteban Naudín, fundamenta la propuesta en la necesidad de adecuar el esquema de representación municipal a la distribución de competencias establecida por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, la Ley Orgánica de las Municipalidades y la jurisprudencia vigente.

En los considerandos, el proyecto señala que existe una clara división de funciones entre el Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante. En ese sentido, recuerda que al cuerpo deliberativo le corresponde legislar, autorizar y controlar, mientras que la administración y ejecución de las políticas públicas son atribuciones del Poder Ejecutivo.

Asimismo, el texto menciona que los artículos 41 y 53 de la Ley Orgánica de las Municipalidades otorgan al Concejo Deliberante la facultad de autorizar convenios, cooperativas, consorcios y modalidades de prestación de servicios públicos, configurando un rol de carácter normativo, pero sin intervenir en funciones propias de la administración.

Con este proyecto, el bloque radical busca dejar sin efecto la Ordenanza Nº 7043 al considerar que resulta necesario armonizar la normativa local con el marco legal provincial y garantizar una correcta distribución de competencias en la representación institucional del Municipio ante la CEyS.

La iniciativa deberá ahora ser analizada por las comisiones correspondientes antes de su tratamiento en el recinto del Concejo Deliberante.