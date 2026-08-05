Ante el pronóstico de lluvias intensas, piden extremar las medidas de prevención

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Ante la persistencia de lluvias intensas previstas para las próximas horas, se emitió una serie de recomendaciones destinadas a reducir riesgos y minimizar las complicaciones que pueden generar las precipitaciones en distintos sectores de la ciudad.

Entre las principales medidas preventivas, se solicita a los vecinos evitar sacar los residuos domiciliarios y, especialmente, los restos de carpido y los materiales reciclables correspondientes a las Zonas 4 y 5 del cronograma de recolección. Estos elementos pueden obstruir desagües y bocas de tormenta, dificultando el normal escurrimiento del agua y favoreciendo la formación de anegamientos.

También se recuerda la importancia de mantener limpias las canaletas, rejillas y desagües domiciliarios para facilitar el drenaje del agua de lluvia y prevenir inconvenientes en viviendas y espacios públicos.

Otra de las recomendaciones apunta a evitar la circulación por calles anegadas. Además del riesgo que representa para conductores y peatones, el desplazamiento de vehículos genera oleaje que puede provocar el ingreso de agua en viviendas y comercios, agravando la situación de los sectores afectados.

En caso de registrarse emergencias, se encuentran habilitadas las siguientes líneas de atención:

Bomberos Voluntarios: 100

Defensa Civil: 103

Policía: 911

Centro de Monitoreo: 610008

Finalmente, desde el municipio se agradece la colaboración de la comunidad y se insiste en la importancia de adoptar estas medidas preventivas para disminuir el impacto de las condiciones climáticas adversas y contribuir al normal funcionamiento del sistema de desagües de la ciudad.