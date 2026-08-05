La Provincia lanzó un asistente virtual para consultar multas de tránsito con solo el DNI o la patente

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El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dio un nuevo paso en su proceso de modernización administrativa con la puesta en funcionamiento del Asistente Virtual de Infracciones BA, una herramienta que permite a los ciudadanos consultar infracciones de tránsito de manera rápida y sencilla utilizando únicamente el número de DNI o la patente del vehículo.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Transporte bonaerense que conduce Martín Marinucci, busca agilizar los trámites relacionados con las multas de tránsito, evitando que los usuarios deban concurrir de forma presencial a oficinas públicas para obtener información o gestionar el pago de una infracción.

A través de este asistente, disponible las 24 horas del día durante todo el año, los usuarios pueden conocer el detalle de las infracciones registradas, visualizar el acta original, descargar el cupón de pago y acceder a información oficial desde un teléfono celular, una computadora o cualquier dispositivo con conexión a internet.

El ministro Martín Marinucci destacó que la incorporación de esta herramienta responde al objetivo de construir un Estado “más cercano, moderno y transparente”.

“Nuestro compromiso es construir un Estado más cercano, moderno y transparente. La tecnología tiene que estar al servicio de las y los bonaerenses para simplificar trámites, brindar respuestas rápidas y garantizar un acceso sencillo a la información”, afirmó.

Además, el funcionario sostuvo que cada trámite digitalizado representa un ahorro de tiempo para los ciudadanos y remarcó que la innovación tecnológica también fortalece las políticas de seguridad vial.

“La seguridad vial no empieza únicamente en un operativo sobre una ruta. También se fortalece cuando el Estado brinda herramientas eficientes, transparentes y accesibles para que cada vecino pueda realizar sus trámites de manera simple, sin intermediarios y con información confiable”, expresó.

Desde la cartera provincial señalaron que esta incorporación forma parte del plan de transformación digital del Ministerio de Transporte, orientado a optimizar la atención al público, reducir los tiempos de gestión y facilitar el acceso a los servicios estatales.

Cómo acceder al asistente

El servicio puede utilizarse de tres maneras:

Agendando el número de WhatsApp 221 309-5014 .

. Ingresando directamente al enlace: https://wa.me/5492213095014 .

. Escaneando el código QR publicado en los canales oficiales del Ministerio de Transporte.

Las autoridades recordaron que el asistente oficial nunca solicitará claves personales, datos bancarios ni códigos de verificación, por lo que recomendaron utilizar exclusivamente los canales oficiales y no compartir información sensible con contactos no verificados.

Con esta nueva plataforma, la Provincia apunta a facilitar el acceso a la información sobre infracciones de tránsito, simplificar los trámites administrativos y fortalecer la transparencia en la gestión pública mediante herramientas digitales accesibles para todos los bonaerenses.