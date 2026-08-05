Buscan actualizar la ley que financia a los Bomberos Voluntarios bonaerenses

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La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires fue escenario de una reunión de trabajo para avanzar en modificaciones a la Ley 14.761, que regula el financiamiento de los cuerpos de Bomberos Voluntarios bonaerenses.

La convocatoria fue impulsada por la diputada provincial Priscila Minnaard y reunió a legisladores de diferentes espacios políticos junto a representantes de las tres federaciones de Bomberos Voluntarios de la provincia, con el propósito de elaborar una propuesta consensuada que permita actualizar la normativa vigente.

Del encuentro participaron el diputado Valentín Miranda, la senadora Nerina Neumann y el equipo de trabajo de la senadora Analía Balaudo. También estuvieron presentes autoridades de la Federación Bonaerense de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, la Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires y la Federación Centro Sur de Asociaciones de Bomberos Voluntarios.

Según explicó Minnaard, la intención es escuchar las necesidades del sector y avanzar en un proyecto conjunto que actualice el esquema de financiamiento. La legisladora sostuvo que uno de los principales desafíos es revisar la distribución de los recursos para dar respuesta a un sistema que, según indicó, atraviesa un proceso de desfinanciamiento.

Además, destacó el trabajo conjunto entre representantes de distintas fuerzas políticas y las entidades que nuclean a los bomberos voluntarios. “Es muy positivo que legisladores de distintos espacios podamos construir una propuesta común junto a las federaciones para fortalecer el sistema y lograr que la reforma avance”, expresó.

La iniciativa busca adecuar una ley clave para el funcionamiento de los cuarteles bonaerenses, con el objetivo de garantizar mayores recursos para una actividad esencial que presta servicio en cada comunidad de la provincia.