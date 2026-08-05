Provincia hace entrega gratuita de medicamentos para personas sin obra social ni prepaga

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El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires reforzó la difusión de los programas de provisión gratuita de medicamentos destinados a garantizar el acceso a tratamientos para las personas que no cuentan con obra social ni medicina prepaga.

A través de una comunicación oficial, la cartera sanitaria destacó la continuidad del programa Medicamentos Bonaerenses, mediante el cual actualmente se garantiza la entrega gratuita de 133 medicamentos e insumos para la atención de distintas patologías en los establecimientos de salud de la provincia.

Desde el Gobierno bonaerense señalaron que el fortalecimiento de esta política sanitaria responde al incremento de la demanda registrado en los últimos meses y busca asegurar la continuidad de los tratamientos, en un contexto marcado por dificultades en la provisión de medicamentos a través del programa nacional Remediar.

Medicamentos de alto precio

En paralelo, continúa vigente el Programa de Acceso a Medicamentos Crónicos de Alto Precio (PAMCAP), destinado a personas que residen en la provincia y no poseen obra social ni cobertura de medicina prepaga. También están alcanzados los beneficiarios del programa Incluir Salud que viven en territorio bonaerense.

El programa cubre los medicamentos incluidos en su vademécum para el tratamiento de patologías crónicas de alto costo.

Requisitos para acceder

Para solicitar la cobertura por primera vez, los interesados deben presentar:

Receta médica confeccionada en el Recetario Único, firmada y sellada por un profesional habilitado.

Resumen de historia clínica.

Estudios que respalden el diagnóstico y el tratamiento indicado, como análisis de laboratorio, biopsias o estudios por imágenes.

Fotocopia del DNI con domicilio en la Provincia de Buenos Aires.

Certificación Negativa de ANSES que acredite que el paciente no posee obra social ni prepaga.

En el caso de tratamientos ya iniciados, únicamente deberá presentarse el Recetario Único firmado por el médico tratante.

La documentación debe entregarse en la delegación del PAMCAP más cercana al domicilio del paciente.

Cuando el medicamento no está incluido

Si el medicamento prescripto no integra el listado de cobertura provincial, las personas sin obra social ni prepaga pueden gestionar una solicitud ante la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.

Para ese trámite se requiere, entre otra documentación, DNI, Certificación Negativa de ANSES, formulario de solicitud firmado por el médico tratante y las autoridades del hospital público, historia clínica, informe social y la constancia de rechazo emitida por el Ministerio de Salud bonaerense.

Desde la cartera sanitaria provincial remarcaron que estas herramientas buscan garantizar el acceso a tratamientos esenciales y sostener la continuidad de la atención de quienes no cuentan con cobertura médica.