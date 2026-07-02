El Club Atlético 9 de Julio compite en el Campeonato Argentino de Newcom en Santiago del Estero

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El equipo de Newcom del Club Atlético 9 de Julio emprendió viaje hacia Santiago del Estero para participar del Campeonato Argentino de Clubes, categoría mixta +50, que se disputará desde este viernes y hasta el domingo en el Nodo Tecnológico de La Banda.

El certamen es organizado por la Federación del Voleibol Argentino (FEVA), a través de su Secretaría de Newcom, y reunirá a los principales equipos del país en una competencia de alto nivel.

En la categoría “A”, donde precisamente el conjunto nuevejuliense encabeza el ranking nacional, competirán 21 equipos representantes de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Misiones, Entre Ríos, Santa Cruz, La Rioja, San Luis, Catamarca, Tucumán, Corrientes, Chaco, Santiago del Estero y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los participantes fueron distribuidos en seis zonas: tres de cuatro equipos y tres de tres equipos. Tras la etapa clasificatoria, los mejores clasificados accederán a la instancia de play offs, donde se definirá al campeón argentino.

El plantel del Club Atlético 9 de Julio está integrado por Daniela Aniasi, Alejandra Aramburu, Claudia Cañizal, Karina De Buono, Maricel Oyarzábal, Verónica Mallemaci, Rubén Neri, Marcelo Dicásolo, Diego Diez, Marcelo González, Adrián Spalla y Oscar Spalla.

La dirección técnica está a cargo de Susana Reale, quien encabezará al conjunto albirrojo en un nuevo desafío nacional, con la expectativa de ratificar el gran presente deportivo que lo ubica entre los mejores equipos de la disciplina en el país.