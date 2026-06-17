Argentina, campeón sudamericano con dos representantes de Atlético 9 de Julio

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La Selección Argentina de Newcom logró una brillante consagración al obtener el título de campeón del Torneo Sudamericano de la categoría Mixto +50, certamen que se disputó entre el viernes y el domingo pasados en la ciudad de Paysandú, Uruguay.

El conjunto nacional tuvo una actuación sobresaliente a lo largo de toda la competencia, imponiéndose con claridad sobre los seleccionados de Uruguay, Chile y Paraguay. Argentina ganó dos encuentros frente a cada uno de sus rivales, demostrando un nivel de juego muy superior y destacándose tanto en el rendimiento colectivo como en varias actuaciones individuales.

Entre los integrantes del plantel campeón sobresalieron dos representantes de 9 de Julio, ambos pertenecientes al Club Atlético: María Alejandra Aramburu, quien además tuvo el honor de portar la cinta de capitana del equipo argentino, y Marcelo F. Dicásolo. La presencia de ambos jugadores constituye un importante reconocimiento al trabajo y crecimiento que viene desarrollando el newcom en la ciudad.

Al término de las dos jornadas de competencia, las posiciones finales quedaron definidas con Argentina como campeón sudamericano, Uruguay como subcampeón, Paraguay en el tercer puesto y Chile en la cuarta ubicación.

El plantel argentino campeón estuvo integrado por María Alejandra Aramburu (9 de Julio), Julio C. Brandan (Caleta Olivia), Laura M. Subiabre (Caleta Olivia), Marcelo F. Dicásolo (9 de Julio), Mónica Juárez (Río Cuarto), Sebastián Majluf (Federación, Entre Ríos), Fabiana Gorriti (Puerto Madryn), Pedro M. Morales (Caleta Olivia), Alfredo Arias (Entre Ríos), Graciela Alonso (Villa Mercedes), Darío Duarte (Lamarque, Río Negro), Elio C. Durán (Puerto San Julián), María Andrea Cuello (Lamarque) y Juan Manuel Pereyra (Puerto San Julián).

El cuerpo técnico estuvo encabezado por la directora técnica Lorena Cuevas, acompañada por la asistente técnica Ivana Gorosito.

La obtención del título sudamericano representa un nuevo logro para el newcom argentino y, especialmente, un motivo de orgullo para la comunidad deportiva de Nueve de Julio, que vio a dos de sus representantes formar parte de un equipo que hizo historia en tierras uruguayas.