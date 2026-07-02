Agosto a Todo Teatro presentó el elenco de “Cualquiera puede ser un asesino” y anunció su 36ª temporada solidaria

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En la sede de Cáritas Nueve de Julio se realizó la presentación oficial de la 36ª edición de Agosto a Todo Teatro, el tradicional ciclo solidario que cada año reúne al teatro independiente con un fin benéfico. Durante el encuentro se dio a conocer el elenco, el staff técnico y los detalles de la obra elegida para esta temporada: “Cualquiera puede ser un asesino”, una comedia que promete humor, enredos y situaciones inesperadas.

El director Eduardo Bonaldi agradeció el permanente acompañamiento de los medios de comunicación, destacando que el proyecto comenzó el 27 de agosto de 1990 y que, a lo largo de más de tres décadas, se consolidó como una de las propuestas culturales y solidarias más importantes de la ciudad.

“Queremos agradecer porque desde el principio muchos de los que están acá comenzaron a acompañarnos y difundir este trabajo solidario que emprendió Cáritas”, expresó.

El elenco

La obra estará protagonizada por:

Sergio Pignataro (Simón)

Sergio Carassai (Enrique)

Viviana Di Sario (Noemí)

Matías Anzúa (Dupont)

Florencia Bravo (Margarita)

Natalia Poggi (Beatriz)

Gustavo Falco (Julio)

Carlos del Castillo (Oficial Castillo)

Martín Bonajilla (Inspector Hilario)

Staff y ficha técnica

La dirección general estará a cargo de Eduardo Bonaldi, acompañado por Ana Inés Sendoya y Marina Lozano como asistentes de dirección.

El diseño de luces y sonido fue realizado por Marina Lozano y Ramiro Leal, mientras que la coordinación institucional y difusión estará a cargo de María del Carmen Hernández.

El equipo también integran:

Publicidad y catering: Marita Malicia, Julio Mascheroni y Carlos del Castillo.

Diseño del programa: Sergio De Petri.

Locución: Marta Campelli y Edgardo Videla.

Diseño de banners: Pablo Santini.

Fotografía: Sandra Poggi.

En la ficha técnica se informó además que:

Operadora de luces: María Lozano.

Operador de sonido: Ramiro Leal.

Diseño de escenografía: Sergio Carassai.

Armado y ejecución escenográfica: Grupo de Teatro de Cáritas.

Asistencia técnica: Ana Inés Sendoya y Rosana Corvo.

Asistencia de producción: Marina Lozano.

Estreno y funciones

Bonaldi confirmó que el estreno será el viernes 8 de agosto, con funciones durante todos los sábados y domingos de agosto, además del primer sábado de septiembre.

Como ocurre cada año, lo recaudado será destinado a instituciones de bien público. En esta edición serán 18 las entidades beneficiadas, que participan también en la venta anticipada de entradas.

Las entradas ya se encuentran disponibles desde hace aproximadamente un mes y pueden adquirirse a través de las instituciones participantes.

Una comedia de enredos

Consultado sobre la trama, el director adelantó que “Cualquiera puede ser un asesino” es una comedia que gira en torno a dos matrimonios que planean salir de vacaciones. Primero parten las mujeres, mientras los maridos permanecen unos días solos en la casa, dando lugar a una sucesión de situaciones desopilantes y confusiones que mantienen la intriga hasta el final.

“Se van a divertir. Es una obra muy entretenida, dura aproximadamente una hora y media”, señaló Bonaldi, quien evitó revelar mayores detalles para no anticipar el desenlace.

Respecto de los ensayos, comentó con humor: “Los actores hasta último momento juegan a que no se saben la letra, pero después siempre sale bien. Esperemos que este año también ocurra lo mismo”.

La conferencia concluyó entre risas cuando, ante una broma sobre el clima policial de la obra, Bonaldi aseguró que quienes ingresen al teatro “serán revisados por el Oficial Castillo”, arrancando los aplausos y las sonrisas de los presentes.

Con una trayectoria de 36 temporadas, Agosto a Todo Teatro renueva así su compromiso con la cultura y la solidaridad, invitando a la comunidad a disfrutar de una nueva propuesta teatral mientras colabora con numerosas instituciones de Nueve de Julio.