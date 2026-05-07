viernes, mayo 8, 2026
11.7 C
Nueve de Julio
viernes, mayo 8, 2026
11.7 C
Nueve de Julio
Teatro

“Cualquiera puede ser un asesino”, la nueva apuesta de Agosto a Todo Teatro

El tradicional ciclo impulsado por el grupo de Teatro de Cáritas vuelve a escena con una propuesta que mezcla intriga y humor, mientras suma a instituciones locales a una iniciativa solidaria vinculada a la venta de entradas

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

El grupo de Teatro de Cáritas Nueve de Julio confirmó el regreso de una de las propuestas culturales más esperadas por el público local: una nueva edición de “Agosto a Todo Teatro”, que este año llegará con una renovada apuesta escénica.

Durante una presentación oficial realizada en las últimas horas, la reconocida agrupación anunció que la obra elegida para la temporada 2026 será “Cualquiera puede ser un asesino”, una comedia policial que promete atrapar al público con una combinación de humor, intriga y situaciones inesperadas.

Como ya es tradición, las funciones se desarrollarán en el Teatro Rossini, a partir de la segunda semana de agosto, marcando así el inicio de una nueva temporada para el teatro independiente de la ciudad.

Desde la organización destacaron que los ensayos ya se encuentran en marcha y remarcaron el entusiasmo del elenco por volver a encontrarse con el público nuevejuliense, que año tras año acompaña de manera masiva cada edición del ciclo.

Además, en el marco del lanzamiento, se convocó a instituciones de Nueve de Julio a participar de la comercialización de entradas. La iniciativa busca que distintas entidades locales puedan obtener un beneficio económico a través de esta propuesta cultural y solidaria.

Las instituciones interesadas podrán acercarse a la sede de Cáritas o dirigirse a la boletería del Teatro Rossini para recibir más información sobre la modalidad de participación.

Con esta nueva producción, “Agosto a Todo Teatro” vuelve a posicionarse como uno de los eventos culturales más importantes del calendario local, apostando nuevamente al talento artístico nuevejuliense y a una obra que ya genera expectativa entre los amantes del teatro.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6215

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR