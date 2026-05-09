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Alas que sostienen los ecosistemas: hoy se celebra el Día Internacional de las Aves

La fecha busca promover la conservación de las especies y alertar sobre las amenazas que enfrentan por la pérdida de hábitat, el cambio climático y la actividad humana.

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Cada 9 de mayo se conmemora el Día Internacional de las Aves, una jornada dedicada a destacar el valor ambiental, cultural y científico de estas especies presentes en todos los continentes. La efeméride invita a reflexionar sobre el papel fundamental que cumplen en el equilibrio de los ecosistemas y sobre la necesidad de fortalecer las acciones de protección.

Especialistas en conservación remarcan que las aves funcionan como indicadores naturales de la salud ambiental. Su presencia o desaparición permite detectar alteraciones en bosques, humedales, ríos y áreas urbanas. Además, participan activamente en procesos esenciales como la dispersión de semillas, la polinización y el control biológico de insectos.

En los últimos años, distintas organizaciones ambientales advirtieron sobre la disminución de numerosas poblaciones debido al avance de la urbanización, los incendios forestales, la contaminación y la degradación de ambientes naturales. Las especies migratorias figuran entre las más vulnerables, ya que dependen de corredores ecológicos que atraviesan varios países.

La fecha también impulsa actividades educativas, jornadas de observación y campañas de concientización en escuelas, reservas naturales y parques nacionales. En Argentina, regiones como la Patagonia concentran una importante diversidad de aves silvestres, muchas de ellas consideradas emblemáticas por su valor ecológico y turístico.

La observación de aves, conocida como aviturismo, creció de manera sostenida en distintas provincias y se convirtió en una alternativa vinculada al turismo sustentable y la educación ambiental.

Este sábado realizarán una jornada de observación de aves en la zona de Fauzón

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