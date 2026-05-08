Mantenimiento de alcantarillas y calles para mejorar la transitabilidad en Nueve de Julio

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La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, continúa desarrollando tareas de mantenimiento de calles y limpieza de alcantarillas en distintos sectores de la ciudad, con el propósito de mejorar la transitabilidad y optimizar el escurrimiento del agua.

En esta oportunidad, los trabajos se llevan adelante sobre calle Cavallari, en el tramo comprendido entre Juan B. Justo y Blas Parera, donde personal municipal interviene con maquinaria vial para acondicionar el sector y mejorar el estado de la calzada.

Desde el área informaron que estas acciones forman parte de un plan de mantenimiento permanente de la red vial urbana, que busca brindar mejores condiciones de circulación y dar respuesta a las necesidades de los vecinos en diferentes barrios.

Asimismo, se solicita a quienes transiten por la zona hacerlo con precaución y respetar las indicaciones del personal municipal mientras se desarrollan las tareas.