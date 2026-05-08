“Mayo en San Cayetano”: impulsan charlas, capacitación y reconocimiento a empresas históricas del distrito

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La subsecretaria de Producción, Cecilia Fussari, dialogó con Despertate por Cadena Nueve Máxima 89.9 y Visión Plus TV, donde presentó el cronograma de actividades de “Mayo en San Cayetano”, una propuesta pensada para fortalecer el entramado productivo local y generar espacios de capacitación abiertos a toda la comunidad.

Fussari explicó que el ciclo ya comenzó con un desayuno de trabajo realizado en el Polo Socioproductivo San Cayetano, donde se reconoció a comerciantes e industriales de Nueve de Julio con más de 50 años de trayectoria.

“Nos pareció importante destacar y poner en valor el esfuerzo que hacen los comerciantes e industriales locales por subsistir, perseverar y perdurar en el tiempo”, expresó la funcionaria de la Comuna nuevejuliense.

Durante ese encuentro participaron empresarios con décadas de experiencia, algunos vinculados a firmas que forman parte de la economía local desde 1963. La funcionaria remarcó que el intercambio fue muy enriquecedor y destacó especialmente a aquellas empresas familiares que lograron sostenerse durante generaciones.

“Había segundas, terceras y hasta cuartas generaciones trabajando en empresas familiares. Eso habla de futuro, de elegir quedarse en Nueve de Julio y seguir apostando al crecimiento local”, sostuvo.

Además, recordó que uno de los grandes desafíos de las empresas familiares es atravesar el recambio generacional, permitiendo que las nuevas generaciones incorporen nuevas ideas sin perder el legado construido.

Fussari detalló que durante mayo habrá diversas charlas gratuitas y abiertas a la comunidad.

11 de mayo – Habilidades blandas

A las 18 horas, en el Polo Socioproductivo San Cayetano, se realizará una capacitación sobre habilidades blandas a cargo de la consultora 360, integrada por profesionales de La Plata.

La charla abordará temas como:

responsabilidad laboral

compromiso

adaptación a los cambios

liderazgo

trabajo en equipo

“Muchas veces estas habilidades son incluso más importantes que el conocimiento técnico”, señaló.

14 de mayo – Uso eficiente de la energía

A las 19 horas, se desarrollará una charla sobre eficiencia energética y nuevas alternativas de consumo.

La actividad fue gestionada junto a una empresa local y contará con especialistas de Buenos Aires que explicarán:

nuevas tecnologías energéticas

eficiencia en el uso de electricidad

energías renovables

energía solar aplicada a industrias y comercios

Fussari destacó que muchas industrias locales ya están incorporando energía solar como una alternativa eficiente y sustentable.

19 de mayo – Uso responsable de internet

Uno de los encuentros más esperados será el del 19 de mayo, centrado en el uso responsable de internet y las nuevas tecnologías.

La jornada estará dividida en tres segmentos:

11 hs: niños

niños 17 hs: jóvenes

jóvenes 19 hs: adultos

El objetivo será brindar herramientas sobre seguridad digital, uso responsable de redes sociales, educación digital y oportunidades que ofrece internet.

27 de mayo – Emprendedurismo y marketing

El cierre del mes será el 27 de mayo con una charla a cargo de la profesional local Julieta Campeli, enfocada en:

posicionamiento de emprendimientos

marketing

gestión de negocios

inserción en el mercado

La propuesta está dirigida tanto a emprendedores como a trabajadores independientes que buscan potenciar sus proyectos.

Tecnología e inteligencia artificial: “No hay que tener miedo”

Durante la entrevista, Fussari también reflexionó sobre el avance de la tecnología y la inteligencia artificial en el mundo laboral.

“No hay que ver a la tecnología como un enemigo. No viene a reemplazarnos, sino a ayudarnos a ser más eficientes”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que la inteligencia artificial debe entenderse como una herramienta que puede optimizar procesos en distintas actividades productivas, siempre acompañada por la preparación y el criterio humano.

Un llamado a dejar la queja y mirar hacia adelante

Sobre el cierre, la funcionaria dejó una reflexión sobre el contexto actual y la necesidad de enfocarse en el crecimiento.

“Siempre hay cosas por mejorar, pero también hay que reconocer todo lo que se ha construido y avanzado. La crítica debe ser siempre constructiva”, expresó.

Además, cuestionó la cultura de la queja permanente y llamó a enfocarse en las oportunidades de desarrollo.

“Hay que mirar hacia adelante, adaptarse a los cambios y aprovechar todas las herramientas que hoy tenemos para crecer”.

Inscripción

Las actividades son gratuitas y requieren inscripción previa.

Los interesados pueden anotarse en:

Polo San Cayetano

📍 Salta y Libertad

📞 Teléfono: 610000 – interno 250

Desde el área de Producción invitaron a vecinos, comerciantes, emprendedores e industriales a participar de las propuestas de capacitación durante todo mayo.