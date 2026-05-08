Frío polar tras el temporal: pronostican fuertes vientos y heladas

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Luego del fuerte temporal que afectó a gran parte de la provincia de Buenos Aires, el panorama climático dará un giro drástico en las próximas horas. El ingreso de vientos provenientes del sur y sudoeste provocará una caída abrupta de las temperaturas, con registros térmicos más habituales del invierno que del otoño y condiciones propicias para heladas e incluso nevadas en algunas regiones.

De acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias persistirán en varias zonas bonaerenses hasta la mañana del viernes. Sin embargo, el fenómeno que más preocupa es la alerta amarilla emitida por fuertes vientos, que afectará a gran parte del territorio provincial entre la tarde del jueves, la noche y parte del viernes.

El organismo meteorológico advirtió que el área alcanzada por la alerta registrará vientos del sector sur y sudoeste con velocidades sostenidas de entre 35 y 50 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. La única región que quedará al margen de esta advertencia será el noroeste bonaerense, incluida el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En la Costa Atlántica, las condiciones adversas se extenderán por más tiempo: allí la alerta por fuertes vientos también permanecerá vigente durante toda la jornada del sábado.

Descenso térmico extremo

El cambio de temperatura ya comenzó a sentirse. Antes de la llegada del temporal, en varias localidades bonaerenses se habían registrado máximas superiores a los 25 grados. Sin embargo, durante la mañana de este jueves las marcas térmicas ya mostraban una baja considerable y en muchos casos no superaban los 18°C.

El ingreso de aire frío intensificará aún más ese descenso y el domingo se perfila como la jornada más fría del fin de semana.

Según el pronóstico oficial, ciudades como Azul, Bahía Blanca y Olavarría registrarían mínimas de apenas 2°C, mientras que Bolívar y Pehuajó podrían descender hasta 1°C.

En tanto, La Plata, San Nicolás y Tandil tendrían temperaturas mínimas cercanas a los 3°C, mientras que en Chascomús se esperan alrededor de 5°C.

El escenario más extremo se prevé en Tornquist, donde el termómetro podría caer hasta 1 grado bajo cero. En esa región serrana hay expectativa por posibles nevadas que podrían dejar una imagen poco habitual para mayo: cumbres cubiertas de nieve en plena Comarca Serrana.

La costa y CABA, con frío moderado

Aunque también sentirán el ingreso del aire frío, algunas zonas tendrán temperaturas algo menos severas.

En la Costa Atlántica se esperan mínimas de 7°C en Mar del Plata y de 8°C en Necochea durante el domingo.

En la Ciudad de Buenos Aires también se anticipa una madrugada fría, con una temperatura mínima estimada en 7°C.

Si bien todavía restan algunos días y los pronósticos podrían sufrir modificaciones, todo indica que el cierre del fin de semana estará marcado por un escenario plenamente invernal, pese a que aún falta más de un mes para el inicio oficial de esa estación.