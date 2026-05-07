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Temporal de viento y lluvias en la Provincia: ráfagas de hasta 90 km/h y descenso de temperatura

Temporal de viento y lluvias en la Provincia: ráfagas de hasta 90 km/h y descenso de temperatura

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Durante las primeras horas de este jueves se registran nieblas y neblinas en municipios del sur de la provincia de Buenos Aires, condiciones que tenderán a disiparse con el correr de la mañana.

Para el resto de la jornada se prevén lluvias y chaparrones de variada intensidad en gran parte del territorio bonaerense, en general débiles o localmente moderados, con mayor incidencia sobre los municipios de la costa del sur provincial.

Además, se espera una rotación del viento al sector sur y sudoeste, con ráfagas que aumentarán progresivamente durante el día. El fenómeno será más intenso en el sudoeste bonaerense, donde las ráfagas podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

El viernes continuará el escenario de inestabilidad, con vientos persistentes del sur y ráfagas de entre 70 y 90 km/h, especialmente en el sur de la provincia y sobre la costa atlántica. También seguirán las lluvias y chaparrones en distintos puntos del territorio.

Para el sábado se anticipan condiciones similares durante gran parte del día. Sin embargo, hacia la tarde comenzará una mejora paulatina de oeste a este, con una disminución progresiva de los vientos y un posterior descenso de la temperatura en toda la provincia.

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