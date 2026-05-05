Nueva ciclogénesis y alerta amarilla en toda la provincia para mañana

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El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para toda la Provincia de Buenos Aires ante la inminente llegada del sistema. Este nivel de advertencia indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Entre las áreas más comprometidas se encuentran el AMBA, la zona norte y el centro de la provincia, donde se prevé el mayor desarrollo de tormentas durante la madrugada del jueves.

Estamos ante un evento típico de transición estacional, donde los contrastes térmicos favorecen la formación de sistemas de baja presión más intensos”, explicó un vocero del organismo meteorológico, quien además advirtió que la evolución del fenómeno será monitoreada en tiempo real.

Tras el paso de la ciclogénesis, se espera un cambio en las condiciones del tiempo, con un descenso marcado de las temperaturas y el ingreso de aire más seco que provocará mejoras hacia el final de la semana. Sin embargo, los especialistas no descartan nuevas inestabilidades en los días posteriores, en el marco de un patrón climático dinámico propio del otoño.