Nueve de Julio comienza la semana con chaparrones, fuerte viento y temperaturas de 3 a 22 grados

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Nueve de Julio inicia esta última semana de abril con un domingo de tiempo inestable, marcado por chaparrones durante la mañana, fuerte viento del sudoeste y un importante descenso de temperatura que se sentirá con más fuerza desde el lunes.

Según el pronóstico oficial, las temperaturas oscilarán entre los 3 y 22 grados durante los próximos siete días, con una semana que comenzará ventosa e inestable, pero que luego dará paso a jornadas más frías, secas y con buenas condiciones generales.

Para este domingo 26 de abril se espera una mínima de 9°C y una máxima de 13°C, con chaparrones en horas de la mañana y viento del sudoeste de entre 60 y 80 km/h, dentro del marco de la alerta amarilla vigente para gran parte de la provincia de Buenos Aires.

Las ráfagas más intensas se sentirán durante gran parte de la jornada, por lo que se recomienda asegurar objetos sueltos, evitar tareas en altura y circular con precaución, especialmente en rutas y caminos rurales.

El lunes continuará el viento desde la misma dirección, aunque con menor intensidad, con velocidades estimadas entre 40 y 60 km/h. Además, llegará el ingreso de aire frío de origen polar, provocando una mínima de apenas 3°C y una máxima de 14°C, con posibilidad de heladas en sectores rurales.

El martes seguirá el ambiente frío, con temperaturas entre 4°C y 16°C, mientras que el miércoles comenzará un repunte térmico con 11°C de mínima y 21°C de máxima.

Para el jueves se prevén 8°C de mínima y 21°C de máxima, mientras que viernes y sábado mantendrán máximas agradables de entre 21 y 22 grados, consolidando una segunda mitad de semana con buen tiempo y sin lluvias significativas.

Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que la situación meteorológica para este domingo será complicada en gran parte del centro del país.

En la costa sudeste y sur bonaerense rige una alerta naranja por viento, desde Necochea hasta Mar del Plata, pasando por Villa Gesell y Pinamar, donde las ráfagas podrían superar los 90 km/h e incluso alcanzar picos cercanos a los 100 km/h durante la tarde.

En paralelo, una alerta amarilla abarca el resto de la provincia de Buenos Aires, incluida la región de Nueve de Julio, además de parte de La Pampa, el este de Cuyo, el sur de Córdoba, el sur del Litoral y el nordeste patagónico, con vientos sostenidos de entre 30 y 50 km/h y ráfagas cercanas a los 80 km/h.

A esta situación se suma la presencia de chaparrones intermitentes y acumulados moderados en distintos sectores bonaerenses. Aunque no se trata de lluvias abundantes, el problema radica en que llegan sobre suelos cargados por eventos anteriores, favoreciendo anegamientos puntuales y complicaciones en áreas rurales.

Desde el lunes comenzará una nueva etapa, con el viento perdiendo intensidad de oeste a este y permitiendo el avance de una masa de aire frío que dejará mañanas muy frías en buena parte del centro del país.

El martes avanzará un centro de alta presión que favorecerá cielos más despejados, mañanas frías y tardes más agradables.

Aunque hacia mitad de semana podría acercarse un nuevo frente frío sobre la provincia de Buenos Aires, por el momento en Nueve de Julio no se esperan lluvias importantes, por lo que el foco estará puesto en el impacto del viento, el descenso térmico y las posibles heladas rurales.