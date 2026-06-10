Prevén un brusco descenso térmico para el fin de semana largo

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La humedad continúa estancada en la atmósfera sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y gran parte del centro de la provincia, manteniendo un escenario dominado por cielos cubiertos y jornadas grises que parecen extender el final del otoño. Sin embargo, los pronósticos meteorológicos anticipan un cambio significativo en las condiciones del tiempo hacia el final de la semana.

Durante los próximos días persistirá la abundante nubosidad, acompañada por algunas lluvias aisladas de escasa intensidad. No obstante, los especialistas coinciden en que recién el viernes comenzará a producirse una modificación importante en el patrón atmosférico debido a la rotación del viento hacia el sector oeste.

Este cambio favorecerá el ingreso de aire más seco sobre la región, permitiendo una paulatina disminución de la humedad que caracterizó a las últimas semanas. De esta manera, comenzará a disiparse la cobertura nubosa y se abrirá paso el sol en gran parte del territorio bonaerense.

Pero la transformación no terminará allí. El sábado avanzarán dos masas de aire frío impulsadas por vientos del sector sur que posteriormente rotarán al este. Este proceso provocará un marcado descenso de las temperaturas y dará lugar a uno de los períodos más fríos en lo que va del año.

Según las proyecciones del modelo europeo de referencia ECMWF, el domingo se perfila como una jornada especialmente fría. Las temperaturas mínimas podrían ubicarse cerca de los 1°C en distintos sectores del AMBA, mientras que las máximas apenas lograrían aproximarse a los 10°C durante la tarde.

A pesar del intenso enfriamiento, la llegada de aire más seco traerá una consecuencia positiva para quienes esperan días más despejados: la reducción de la nubosidad permitirá el regreso del sol a los cielos bonaerenses. Así, el fin de semana largo se presentará con condiciones más estables y mayor amplitud térmica, aunque con un ambiente claramente invernal.

La irrupción de esta masa de aire frío y seco marcará además la antesala de la llegada oficial del invierno astronómico. Este año, el solsticio de invierno ocurrirá el domingo 21 de junio a las 5.24 de la mañana, hora argentina.

El solsticio es un fenómeno astronómico que se produce cuando el Sol alcanza su máxima posición al norte o al sur del ecuador celeste. Este evento señala el comienzo del invierno o del verano, según el hemisferio, y determina el día con menor o mayor cantidad de horas de luz solar del año.

De acuerdo con el Servicio de Hidrografía Naval, tanto los solsticios como los equinoccios marcan el inicio de las estaciones astronómicas. Sus fechas no son exactamente las mismas todos los años debido a que el año trópico —el tiempo que tarda el Sol en regresar al mismo punto respecto del equinoccio vernal— no coincide exactamente con la duración del año calendario gregoriano. Esta diferencia se acumula con el tiempo y hace que las estaciones varíen levemente de fecha, completando un ciclo aproximado cada 400 años.

Mientras tanto, los bonaerenses se preparan para despedir definitivamente las jornadas húmedas y nubladas. La llegada del aire polar promete cielos más despejados, mañanas heladas y un anticipo contundente de que el invierno ya está a la vuelta de la esquina.