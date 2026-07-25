Silvina Vaccarezza destacó que “El campo necesita menos fotos y más soluciones concretas”

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En el marco del debate sobre la agenda agropecuaria, la diputada provincial Silvina Vaccarezza puso en valor el trabajo legislativo que viene desarrollando desde que asumió su banca y aseguró que el sector necesita “menos fotos y más soluciones concretas”.

La legisladora destacó que, desde diciembre de 2023, presentó más de una veintena de iniciativas vinculadas a distintas problemáticas que atraviesan los productores bonaerenses. Entre ellas, mencionó proyectos orientados a mejorar la seguridad rural, la infraestructura, la transitabilidad de los caminos rurales, el esquema impositivo y el desarrollo de las economías regionales.

“El interior productivo necesita que se escuche su voz durante todo el año, no solamente en los grandes eventos como puede ser la Exposición Rural. Nuestro compromiso es transformar las demandas de los productores en herramientas legislativas que aporten soluciones concretas”, expresó Vaccarezza.

En esa línea, sostuvo que el desarrollo del campo requiere políticas públicas sostenidas y una agenda construida desde el territorio. “El contacto permanente con los productores permite conocer de primera mano cuáles son los problemas y trabajar en iniciativas que respondan a esas necesidades. Eso es lo que venimos haciendo desde el primer día”, afirmó.

Entre los proyectos impulsados por la diputada se destacan la creación del Mapa del Delito de Abigeato en la provincia de Buenos Aires; la conformación de Unidades Fiscales especializadas en delitos rurales; la creación del Observatorio Permanente de Caminos Rurales; la modificación de la Ley 13.010 para fortalecer el seguimiento de las obras financiadas con el Impuesto Inmobiliario Rural; la declaración de interés provincial para la culminación de la Ruta del Cereal; un nuevo marco normativo para la gestión y utilización de productos fitosanitarios; la promoción del turismo rural; la capacitación e integración de la Patrulla Rural; y la exención del Impuesto Automotor para los vehículos de docentes rurales.

“El trabajo legislativo tiene que estar al servicio de quienes producen, generan empleo y sostienen el desarrollo del interior bonaerense. Ese es el camino que elegimos y que vamos a seguir profundizando”, concluyó.

Críticas por la falta de previsibilidad

Durante sus declaraciones, Vaccarezza también cuestionó la ausencia de una agenda de largo plazo para el sector agropecuario por parte del Gobierno nacional y advirtió que varias de las promesas realizadas durante la campaña todavía no se reflejan en medidas concretas.

En particular, se refirió al esquema de retenciones y consideró que una eventual reducción o eliminación no debería depender de decisiones del Poder Ejecutivo.

“Si realmente existe la voluntad de eliminar o reducir las retenciones, esa decisión debe quedar plasmada en una ley que otorgue previsibilidad a los productores y no quedar sujeta a la arbitrariedad del gobierno de turno. El campo necesita reglas claras y permanentes para poder invertir y producir”, sostuvo la legisladora.