Empresarios del noroeste bonaerense reclamaron obras urgentes en las rutas nacionales ante Vialidad

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La Federación del Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense (FNENB) llevó a las máximas autoridades de Vialidad Nacional un fuerte reclamo por el estado de las rutas nacionales que atraviesan la región, entre ellas la Ruta Nacional 5, eje clave para Nueve de Julio y el resto del noroeste provincial.

Durante el encuentro, los representantes de la entidad entregaron un informe técnico en el que advirtieron sobre el deterioro de la red vial y solicitaron un plan de obras urgente. El documento sostiene que las rutas nacionales presentan un avanzado estado de desgaste, situación que impacta sobre 24 localidades y más de 890.000 habitantes.

Según el informe, estos corredores son fundamentales para la producción agroindustrial, el transporte de cargas, el comercio y la conectividad regional. Además, son utilizados diariamente por miles de camiones que trasladan cereales, hacienda, insumos agropecuarios y mercaderías, además del tránsito vinculado al desarrollo de Vaca Muerta.

Uno de los principales puntos del reclamo fue la Ruta Nacional 5, considerada prioritaria por la Federación. La entidad indicó que por ese corredor circulan alrededor de 1.200 camiones por día y que registra más de 50 víctimas fatales por año, por lo que insistió en la necesidad de completar su transformación en autovía.

El informe también señala que el incremento del tránsito pesado y el ascenso del nivel freático aceleran el deterioro de pavimentos, banquinas, puentes y alcantarillas, agravando las condiciones de circulación y seguridad.

Desde Vialidad Nacional respondieron que, debido a la falta de financiamiento público, la política actual estará enfocada principalmente en tareas de mantenimiento, como bacheo, corte de pasto y reparaciones superficiales. En ese marco, las obras de mayor envergadura dependerán de futuros esquemas de concesión e inversión privada.

Respecto de la Ruta Nacional 5, las autoridades señalaron que la continuidad de la autovía quedará supeditada al éxito de esos procesos de concesión. En tanto, informaron que las obras pendientes sobre la Ruta 7 entre Junín y Luján serán incorporadas a una futura concesión de la Ruta 8, mientras que para la Ruta 188 anunciaron intervenciones en el tramo Pergamino-Junín, aunque sin un cronograma definido. La Ruta 33 continuará, por el momento, bajo un esquema de mantenimiento básico.

La reunión se desarrolló en la sede central de Vialidad Nacional y contó con la participación del presidente de la Federación, Dardo Dameno, y del secretario Daniel Reus, quienes fueron recibidos por el administrador general del organismo, Marcelo Campoy, junto a otros funcionarios nacionales. También acompañaron representantes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), que respaldaron el planteo.

Para Nueve de Julio, donde la Ruta Nacional 5 constituye uno de los principales corredores de ingreso, egreso y transporte de la producción regional, el reclamo vuelve a poner en agenda la necesidad de avanzar con obras estructurales que mejoren la seguridad vial y la conectividad.