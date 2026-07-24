Cuatro de cada cinco docentes de San Luis ya se capacitan en inteligencia artificial y el programa muestra sus primeros resultados

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La provincia de San Luis avanza en la incorporación de la inteligencia artificial al sistema educativo a través de un programa de formación docente que ya alcanza a más de 11.000 docentes y directivos, cerca del 80% de los educadores provinciales.

La iniciativa, desarrollada por la Universidad Austral en conjunto con el Gobierno de San Luis y la Universidad de La Punta, fue presentada recientemente durante un encuentro realizado en la sede Cerrito de la Universidad Austral, con la participación del gobernador Claudio Poggi, el ministro de Educación Guillermo Araujo y autoridades de las instituciones involucradas.

La primera cohorte reunió a 5.000 docentes y directivos de toda la provincia y registró una tasa de retención del 90,4%, un indicador considerado muy alto para una propuesta de formación masiva y completamente virtual.

Según los datos presentados, el 97,2% de los participantes calificó los encuentros sincrónicos como “muy buenos” y más del 92% aseguró que los contenidos tienen aplicación directa en su práctica docente. Además, el uso sostenido del campus virtual superó el 85%, reflejando un alto nivel de participación durante el cursado.

Desde la coordinación académica explicaron que estos resultados responden a un sistema de acompañamiento personalizado mediante una red de tutores que realiza un seguimiento permanente de cada participante para favorecer la continuidad de la formación.

Durante la diplomatura, los docentes incorporan herramientas de inteligencia artificial para la planificación de clases, la elaboración de materiales didácticos, la evaluación y otras tareas pedagógicas, promoviendo un uso crítico y responsable de estas tecnologías.

El perfil de los participantes muestra que el 47,3% pertenece al nivel secundario, el 30,1% al nivel primario y el 9,4% al nivel superior. Más del 80% son docentes frente a alumnos, lo que permite que la capacitación tenga un impacto directo en las aulas.

La propuesta también forma parte de una agenda de investigación de la Escuela de Educación de la Universidad Austral, orientada a estudiar el impacto de la inteligencia artificial en la enseñanza, el aprendizaje y los procesos de evaluación, con el objetivo de generar evidencia para el diseño de políticas educativas.

El decano de la Escuela de Educación de la Universidad Austral, Santiago Bellomo, destacó que “la inteligencia artificial no viene a reemplazar a los docentes, sino que reafirma que los buenos docentes serán más necesarios que nunca”.

Por su parte, el rector de la Universidad Austral, Julián Rodríguez Priore, señaló que la capacitación de miles de docentes representa “un impacto positivo para toda la sociedad”, mientras que el gobernador Claudio Poggi remarcó que la educación ocupa un lugar central en las políticas públicas de la provincia y sostuvo que la inteligencia artificial debe ser una herramienta al servicio del trabajo docente.

El pasado 23 de julio comenzó la segunda cohorte del programa, integrada por más de 6.000 docentes, directivos y estudiantes de institutos de formación docente. La clase inaugural fue seguida en vivo por unas 3.900 personas desde distintos puntos de la provincia.

Mientras tanto, la primera cohorte avanza hacia la certificación y la presentación de experiencias de aplicación en las aulas. Los organizadores anticiparon que a fines de febrero se abrirá una tercera inscripción con el propósito de alcanzar al 100% de los docentes y directivos del sistema educativo de San Luis.