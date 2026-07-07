La Provincia mejoró la oferta a los docentes: 7% en dos tramos

La administración del gobernador Axel Kicillof presentó una nueva propuesta salarial a los gremios docentes bonaerenses, con un incremento del 7% en dos cuotas, en un intento por destrabar la negociación paritaria que permanecía estancada desde hace varias semanas.

La oferta contempla un 5% de aumento para los haberes de julio y un 2% adicional en agosto, ambos porcentajes calculados sobre los salarios correspondientes a junio. Asimismo, el Gobierno provincial se comprometió a reabrir las negociaciones paritarias en septiembre, con el objetivo de revisar nuevamente la evolución de los salarios frente al contexto económico.

La propuesta será analizada durante las próximas horas por las organizaciones que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), entre ellas SUTEBA, FEB, SADOP y UDOCBA, que pondrán el ofrecimiento a consideración de sus afiliados entre martes y miércoles.

La nueva propuesta representa una mejora significativa respecto del ofrecimiento realizado el viernes pasado, cuando el Ejecutivo provincial había planteado un incremento del 2,5%, cifra que fue rechazada por las organizaciones sindicales por considerarla insuficiente.

Ese ofrecimiento había llegado luego de más de veinte días sin avances en la negociación, ya que las reuniones paritarias previas —realizadas el 11 y 12 de junio— habían finalizado sin una propuesta salarial concreta.

Mientras tanto, la Provincia abonó en tiempo y forma los salarios y el medio aguinaldo correspondientes y recién ahora volvió a convocar a los gremios con una oferta superadora. De acuerdo con trascendió al finalizar el encuentro, la recepción inicial entre los representantes sindicales fue favorable, aunque la decisión final dependerá de la consulta a las bases.

Durante la reunión paritaria, desarrollada de manera virtual, funcionarios del Ejecutivo bonaerense remarcaron que la mejora salarial se formula en un escenario de “asfixia financiera extrema”, atribuyendo esa situación a las políticas económicas implementadas por el Gobierno nacional.

Desde la Provincia sostuvieron que las restricciones presupuestarias condicionan el margen de maniobra para otorgar incrementos superiores, aunque ratificaron la voluntad de mantener abierta la negociación con los trabajadores de la educación.

Violencia en las escuelas: un nuevo eje de la negociación

Además del aspecto salarial, la reunión permitió avanzar sobre una de las principales preocupaciones expresadas por los gremios durante las últimas semanas: los episodios de violencia que afectan a docentes dentro de los establecimientos educativos.

En ese marco, ambas partes acordaron incorporar una Adenda al Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación por hechos de violencia y acoso contra trabajadores docentes, con el propósito de fortalecer los mecanismos de prevención, protección e intervención ante situaciones de riesgo.

Entre las medidas previstas figura la creación de una Mesa Ad Hoc dentro de la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad, destinada al tratamiento de los casos considerados graves o complejos y al seguimiento de las acciones que correspondan por parte del Estado provincial.

Asimismo, el Gobierno lanzará la campaña “Cuidemos a quienes enseñan”, que incluirá materiales gráficos, audiovisuales y acciones de difusión orientadas a promover la convivencia escolar, la corresponsabilidad entre las familias y las instituciones educativas, además de instancias de capacitación y concientización para prevenir situaciones de violencia.

Ahora comienza la negociación con los estatales

Con la negociación docente encaminada hacia la consulta de las bases sindicales, la atención se traslada ahora a la paritaria de los trabajadores comprendidos en la Ley 10.430, convocada para este martes.

La expectativa está puesta en conocer si el Ejecutivo bonaerense replicará un esquema similar al ofrecido a los docentes o si presentará una propuesta diferente para los empleados de la administración pública provincial.

El resultado de ambas negociaciones será determinante para la evolución del conflicto salarial en la provincia durante el segundo semestre y marcará el rumbo de las próximas discusiones paritarias previstas para septiembre.