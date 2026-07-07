San Fermín: el origen de una tradición que une fe, historia y fiesta en las calles de Pamplona

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Cada 7 de julio, miles de fieles conmemoran el Día de San Fermín, uno de los santos más venerados de España y patrono de Navarra. Su figura trasciende el ámbito religioso por estar estrechamente vinculada a los famosos Sanfermines de Pamplona, una fiesta que combina tradición, cultura y fervor popular y que atrae visitantes de todo el mundo.

Aunque la fecha de su martirio corresponde al 25 de septiembre, desde el siglo XVI su festividad litúrgica se trasladó al 7 de julio, coincidiendo con las celebraciones populares que hoy identifican a la ciudad de Pamplona.

¿Quién fue San Fermín?

La tradición sostiene que San Fermín nació alrededor del año 272 en la actual Pamplona, en el seno de una familia pagana. Su padre, Firmo, ejercía como gobernador de la región, pero tras escuchar la predicación de San Saturnino de Toulouse, toda la familia abrazó el cristianismo.

Desde muy joven, Fermín dedicó su vida a la formación religiosa bajo la guía de San Honesto. Con apenas 24 años fue ordenado sacerdote y consagrado como el primer obispo de Pamplona.

Impulsado por su deseo de difundir el Evangelio, emprendió un viaje hacia las Galias, en el actual territorio francés, donde desarrolló una intensa labor misionera. Su predicación provocó numerosas conversiones, aunque también despertó la persecución de las autoridades romanas.

Tras ser encarcelado y liberado en una primera oportunidad, continuó evangelizando hasta que fue nuevamente arrestado en Amiens. Allí fue condenado a muerte y decapitado el 25 de septiembre del año 303, durante las persecuciones contra los cristianos impulsadas por el emperador Diocleciano.

Décadas más tarde, su figura comenzó a despertar una profunda devoción. En 1186 una reliquia del santo fue trasladada desde Francia hasta Pamplona, fortaleciendo el culto que con el tiempo se convertiría en una de las tradiciones religiosas más importantes de España.

San Fermín y el origen de los Sanfermines

La historia del santo quedó definitivamente unida a las tradicionales fiestas de Pamplona cuando, en 1571, las celebraciones religiosas comenzaron a realizarse junto con las ferias ganaderas y las corridas de toros que se organizaban en la ciudad.

Con el paso de los siglos, ambas tradiciones se fusionaron hasta dar origen a los actuales Sanfermines, que se desarrollan del 6 al 14 de julio y tienen como principal atractivo los encierros, en los que cientos de corredores recorren las calles delante de los toros.

El característico pañuelo rojo al cuello y la vestimenta blanca se transformaron en símbolos universales de esta celebración, reconocida como una de las fiestas populares más emblemáticas del mundo.

La oración a San Fermín para pedir protección

Antes de cada encierro, corredores y vecinos acostumbran encomendarse al santo con una breve oración que también puede rezarse en cualquier momento para pedir su ayuda y protección.

Oración a San Fermín

A San Fermín pedimos,

por ser nuestro patrón,

nos guíe en el camino

dándonos su bendición.

¡Viva San Fermín!

Para los creyentes, esta plegaria representa una forma de confiar en la protección del santo frente a los desafíos cotidianos, manteniendo viva una tradición que atraviesa generaciones y continúa vigente cada 7 de julio.