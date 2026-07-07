La conservación del suelo, esencial para garantizar la producción de alimentos

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El Día Internacional de la Conservación del Suelo se celebra cada 7 de julio desde 1963, en homenaje al científico estadounidense Hugh Hammond Bennett, considerado uno de los principales impulsores de la conservación de los suelos. Bennett dedicó gran parte de su vida a demostrar que el cuidado de la tierra es fundamental para garantizar la productividad agrícola y preservar los recursos naturales.

“La tierra productiva es nuestra base, porque cada cosa que nosotros hacemos comienza y se mantiene con la sostenida productividad de nuestras tierras agrícolas”, afirmaba el especialista, cuya labor marcó un antes y un después en la gestión sostenible del suelo.

La fecha busca concientizar a la sociedad sobre el valor de este recurso natural, muchas veces invisible, pero indispensable para la vida. El suelo no solo sostiene el crecimiento de las plantas y la producción de alimentos, sino que también alberga una gran diversidad de organismos, regula el ciclo del agua y contribuye a mitigar los efectos del cambio climático.

Sin embargo, este recurso enfrenta amenazas cada vez mayores. La deforestación, el uso intensivo e inadecuado de la tierra y las malas prácticas agrícolas aceleran los procesos de degradación y erosión, reduciendo la fertilidad de los suelos y favoreciendo la desertificación.

La desertificación consiste en la pérdida parcial o total de la capacidad productiva de los suelos, un fenómeno que puede provocar graves consecuencias ambientales, económicas y sociales. Entre sus principales causas se encuentran la tala indiscriminada de bosques, la sobreexplotación agrícola y el uso incorrecto de maquinaria pesada, que compacta y contamina el terreno con combustibles y lubricantes.

Especialistas coinciden en que la conservación del suelo requiere la aplicación de prácticas sostenibles, como la utilización de abonos orgánicos, la siembra directa, la rotación de cultivos y el manejo responsable de los recursos naturales. Estas acciones permiten reducir la erosión, mejorar la fertilidad y garantizar la producción de alimentos para las futuras generaciones.

En el marco de esta conmemoración, organismos ambientales y productores agropecuarios recuerdan que proteger los suelos significa cuidar uno de los recursos más valiosos del planeta. La conservación de la tierra es un compromiso compartido que contribuye al desarrollo sostenible y a la seguridad alimentaria mundial.