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La Provincia ofreció a los gremios docentes un aumento salarial del 7% en dos tramos y convocó a reabrir la paritaria en septiembre

La propuesta contempla un incremento del 5% en julio y otro 2% en agosto, calculados sobre los salarios de junio. Además, incluye medidas para reforzar la prevención de hechos de violencia contra trabajadores de la educación. Los sindicatos analizarán la oferta con sus bases

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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó este lunes una nueva propuesta salarial a los gremios docentes que contempla un aumento del 7% escalonado sobre los haberes de junio: un 5% a liquidarse en julio y un 2% adicional en agosto. La oferta también prevé la reapertura de las negociaciones paritarias durante el mes de septiembre.

Según informaron desde la administración provincial, la propuesta fue recibida por las organizaciones sindicales, que la trasladarán a sus respectivas bases para su evaluación antes de comunicar una respuesta.

Desde el Ejecutivo bonaerense señalaron que la oferta se formuló en un contexto de “asfixia financiera extrema” para la provincia, situación que atribuyeron a las decisiones económicas implementadas por el Gobierno nacional.

Además del aspecto salarial, la reunión paritaria incluyó avances en materia de condiciones laborales. En ese marco, la Provincia propuso incorporar una adenda al Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación por hechos de violencia y acoso contra las y los trabajadores docentes.

La iniciativa busca fortalecer las herramientas de prevención, protección y abordaje de estos episodios, incorporando el tratamiento de los casos graves o complejos en una Mesa Ad Hoc de la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad. Asimismo, se reforzarán las acciones de intervención que corresponden al Estado provincial.

Como parte de estas medidas, también se anunció la creación de la campaña “Cuidemos a quienes enseñan”, que incluirá materiales gráficos, audiovisuales y acciones de difusión orientadas a promover la concientización, la capacitación y las prácticas preventivas. El programa también impulsará acuerdos de convivencia y corresponsabilidad entre las escuelas y las familias.

De la reunión participaron, en representación del Ministerio de Economía, el subsecretario de Coordinación Económica y Estadística, Nicolás Todesca, y la directora provincial de Economía Laboral del Sector Público, Gisela Swaels. Por el Ministerio de Trabajo estuvieron la jefa de Gabinete, Cecilia Cecchini, y el director provincial de la Negociación Colectiva, Juan Pablo Lorenzo. También participaron la subsecretaria de Educación, Claudia Bracchi, por la Dirección General de Cultura y Educación; la subsecretaria de Gestión y Empleo Público de la Secretaría General, Verónica Ferraris; y la directora general de Administración del IPS, Carmen Sarra.

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