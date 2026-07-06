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ANSES Nueve de Julio acerca sus servicios con nuevos operativos móviles en localidades del distrito

Estarán en Carlos María Naón, 12 de Octubre y French, el lunes 13, martes 14 y viernes 17 en horas de la mañana

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Desde la Jefatura de ANSES en Nueve de Julio se continúa trabajando para acercar los servicios del organismo a cada vecino del distrito, con el objetivo de que puedan acceder de manera más simple, rápida y cercana a su lugar de residencia.

Las autoridades destacaron que muchos habitantes de las localidades del interior enfrentan dificultades de traslado hacia la ciudad cabecera, lo que implica tiempo y costos adicionales. En este sentido, se impulsa la implementación de puntos de contacto móviles como una herramienta clave para acercar el Estado a cada comunidad y garantizar igualdad de oportunidades en el acceso a trámites, asesoramiento y prestaciones.

Durante el mes de julio, el cronograma de atención será el siguiente:

Lunes 13 de julio

  • Naón: de 9:30 a 12:00 hs
  • La Niña: de 13:00 a 15:00 hs

Martes 14 de julio

  • 12 de Octubre: de 9:30 a 12:00 hs
  • Morea: de 12:30 a 14:30 hs

Viernes 17 de julio

  • French: de 9:30 a 12:00 hs

Estos operativos se suman a los puntos de contacto fijos ya establecidos que se realizan mensualmente en el distrito.

Desde el organismo se invitó a los vecinos a acercarse a los puntos móviles para realizar consultas, iniciar trámites y recibir asesoramiento personalizado. Asimismo, se recomienda concurrir con DNI y la documentación correspondiente según el trámite a gestionar.

La información fue difundida por el jefe de la UDAI Nueve de Julio, Gonzalo Crespo.

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