Vacaciones de invierno con tecnología y creatividad para los más chicos

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La Municipalidad de Municipalidad de Nueve de Julio, a través de sus áreas correspondientes, anunció la realización de una propuesta educativa gratuita destinada a las próximas vacaciones de invierno: un curso de Introducción a la Impresión 3D.

La iniciativa está orientada a niños y niñas de entre 8 y 15 años, quienes podrán dar sus primeros pasos en el mundo del diseño y la fabricación digital, aprendiendo de manera práctica y dinámica los conceptos básicos de esta innovadora tecnología.

El curso se dictará en el Centro de Desarrollo Socio Productivo San Cayetano y tendrá una duración de cuatro clases. Los encuentros se desarrollarán los días martes y jueves, de 14 a 17 horas.

Durante las jornadas, los participantes podrán experimentar con herramientas de diseño e impresión 3D, combinando aprendizaje y creatividad en un entorno lúdico y educativo.

Los cupos son limitados y la inscripción se realiza comunicándose al teléfono 610000, interno 251.

Esta propuesta busca fomentar el acercamiento temprano a la tecnología, estimulando la creatividad y ofreciendo nuevas experiencias educativas durante el receso invernal.