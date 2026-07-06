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Charla abierta sobre herramientas para fortalecer la cadena apícola

La jornada se realizará el 17 de julio en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo “San Cayetano” y estará destinada a productores, apicultores y público interesado, con participación de organismos provinciales y municipales

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El encuentro tendrá lugar el viernes 17 de julio a las 14 horas en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo “San Cayetano”, ubicado en la esquina de Libertad y Salta. Centro de Desarrollo Socio-Productivo San Cayetano

Durante la capacitación se trabajará sobre buenas prácticas para el manejo y cuidado de colmenas, prevención de enfermedades y aspectos vinculados a la habilitación de salas de extracción de miel y otros productos apícolas. La propuesta busca brindar herramientas técnicas y administrativas para mejorar la producción y formalización del sector.

La actividad es libre y gratuita, con inscripción presencial o telefónica al 610000 interno 251. Desde la organización se destaca la importancia de generar estos espacios de formación e intercambio para impulsar el desarrollo de una actividad clave en la economía regional.

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