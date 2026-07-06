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Nueve de Julio celebrará el 210° aniversario de la Independencia con actos oficiales con participación popular

La Municipalidad presentó el programa de actividades para el próximo 9 de Julio, que incluirá el tradicional Te Deum en la Catedral y una celebración en Plaza Belgrano con espectáculos de música y danzas folclóricas bajo el lema "Nuestras Raíces".

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La Municipalidad de Nueve de Julio dio a conocer el cronograma de actividades para conmemorar el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, con una propuesta que combinará el tradicional acto religioso con una jornada de celebración abierta a toda la comunidad.

Las actividades se desarrollarán el próximo jueves 9 de julio y comenzarán por la mañana con el tradicional Te Deum, que tendrá lugar a las 10:30 horas en la Iglesia Catedral. La ceremonia reunirá a autoridades, instituciones y vecinos en un espacio de reflexión y oración por la Patria, en el marco de una de las fechas más significativas del calendario nacional.

Por la tarde, desde las 14:00 horas, los festejos continuarán en Plaza Belgrano, donde se llevará adelante una propuesta artística y cultural bajo el lema “Nuestras Raíces”. El espacio público se transformará en un escenario para la presentación de grupos de danzas folclóricas y artistas invitados, quienes ofrecerán espectáculos de música y baile pensados para disfrutar en familia.

Desde el municipio destacaron que la iniciativa busca revalorizar las tradiciones nacionales y generar un espacio de encuentro para toda la comunidad. Asimismo, invitaron a los vecinos a participar de las actividades y compartir una jornada de celebración patriótica con acceso libre y gratuito.

De esta manera, Nueve de Julio volverá a conmemorar un nuevo aniversario de la Independencia con una propuesta que une el homenaje institucional con la expresión cultural y el espíritu de pertenencia que caracteriza a esta fecha histórica.

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