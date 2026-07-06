ABSA realizará trabajos en el acueducto y habrá falta de agua en French y baja presión en Carlos Casares y Pehuajó

La empresa Aguas Bonaerenses (ABSA) informó que el próximo miércoles 8 de julio llevará adelante un operativo especial para intervenir una cañería de impulsión de 500 milímetros de diámetro ubicada en el sector de las perforaciones que abastecen al acueducto Nueve de Julio–Carlos Casares.

Los trabajos comenzarán a las 00:00 y tendrán una duración estimada de 20 horas. Durante ese período permanecerán fuera de servicio las perforaciones que aportan caudal al acueducto, lo que provocará falta de agua en la localidad de French y baja presión general en Carlos Casares y Pehuajó.

Desde la empresa solicitaron a las personas usuarias que tomen los recaudos necesarios antes del inicio de las tareas, realizando reservas de agua para afrontar la interrupción del servicio.

Asimismo, recomendaron destinar el agua almacenada únicamente al consumo e higiene personal, evitando usos no esenciales hasta que finalicen los trabajos y el sistema recupere su funcionamiento habitual.

Ante cualquier inconveniente, ABSA recordó que se encuentra disponible la línea gratuita de Asistencia Técnica 0800-999-2272, además de sus canales oficiales en Facebook y Telegram para consultas y reclamos.