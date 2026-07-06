Cuatro aprehendidos por desobediencia, lesiones y daños en hechos de violencia de género en Pehuajó y Mones Cazón

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La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Pehuajó informó el resultado de los distintos procedimientos realizados durante el fin de semana, que incluyeron intervenciones por alteración del orden público, delitos contra la propiedad y controles de tránsito en diferentes sectores de la ciudad.

En uno de los procedimientos, efectivos policiales aprehendieron a dos hombres mayores de edad, ambos domiciliados en Pehuajó, quienes se encontraban ocasionando disturbios y alterando el orden en la vía pública. Los involucrados fueron trasladados a la Estación de Policía Comunal, donde permanecieron alojados hasta cumplir con los recaudos legales, recuperando posteriormente la libertad.

Por otra parte, durante una intervención realizada en un domicilio de la ciudad, personal policial aprehendió a un hombre acusado de los delitos de resistencia a la autoridad y amenazas. Según se informó, el sujeto amenazó a los efectivos y ofreció una fuerte resistencia al accionar policial durante el procedimiento.

En ese mismo operativo, una mujer fue aprehendida por el delito de hurto en flagrancia, luego de ser sorprendida cuando sustraía prendas de vestir de un comercio de indumentaria de la ciudad.

Además, un adolescente de 17 años fue demorado por el delito de violación de domicilio. Por disposición de la Fiscalía de Menores del Departamento Judicial Trenque Lauquen, el joven fue posteriormente entregado a un responsable legal.

En relación con las actuaciones judiciales, la Policía informó que los mayores de edad quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 8 de Pehuajó y, una vez cumplidos los recaudos procesales, recuperaron la libertad.

Operativos de tránsito

En forma paralela, se desarrollaron controles vehiculares en distintos puntos estratégicos de Pehuajó con la participación de efectivos de la Policía Comunal, fuerzas descentralizadas, Grupo GAD, DDI, Delegación de Narcotráfico, Comando de Prevención Rural (CPR), Destacamento de Seguridad Vial y la Guardia de Prevención Ciudadana (GPC).

Como resultado de los operativos, fueron secuestradas 21 motocicletas de distintas cilindradas y un automóvil por diversas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y a las ordenanzas municipales vigentes.

Asimismo, se labraron numerosas actas de infracción a conductores que circulaban sin el casco reglamentario y por otras faltas detectadas durante los controles, en el marco de las acciones preventivas destinadas a fortalecer la seguridad vial en la ciudad.