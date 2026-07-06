La ONU reconoce oficialmente el 6 de julio como el Día Mundial del Desarrollo Rural

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A partir de este año, cada 6 de julio se conmemorará el Día Mundial del Desarrollo Rural, una fecha proclamada oficialmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de poner en el centro de la agenda global a las comunidades rurales, fundamentales para la producción de alimentos, la conservación de los recursos naturales y el desarrollo sostenible.

La resolución fue adoptada en junio de 2025 por iniciativa de varios países, entre ellos Perú, Ghana e India, que impulsaron el reconocimiento de la importancia estratégica de las zonas rurales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

Aunque el concepto de desarrollo suele asociarse al crecimiento urbano, la innovación tecnológica o la industrialización, cerca de la mitad de la población mundial vive en áreas rurales. Sin embargo, estas comunidades continúan enfrentando importantes desigualdades: cuatro de cada cinco personas que viven en situación de pobreza extrema residen en zonas rurales.

Paradójicamente, estos territorios producen alrededor del 80 % de los alimentos que consume la población mundial, desempeñando un rol esencial para garantizar la seguridad alimentaria y la estabilidad de los sistemas productivos.

Reducir las brechas

Con esta nueva efeméride, Naciones Unidas busca impulsar políticas públicas que permitan reducir las desigualdades entre las zonas urbanas y rurales. El acceso a la tierra, el empleo digno, la educación, la salud, la conectividad digital y la infraestructura figuran entre los principales desafíos.

Actualmente, aproximadamente la mitad de la población rural carece de cobertura sanitaria adecuada y menos del 50 % tiene acceso a internet, una cifra muy inferior al 83 % registrado en las ciudades. Estas diferencias limitan las oportunidades de desarrollo económico y social de millones de personas.

Un desafío para el futuro

El desarrollo rural también está estrechamente vinculado con la lucha contra el cambio climático y la protección de la biodiversidad. En estos territorios se conservan ecosistemas estratégicos, se preservan conocimientos ancestrales y se desarrollan prácticas agrícolas fundamentales para la sostenibilidad del planeta.

Las mujeres rurales, los pueblos indígenas y los jóvenes son algunos de los sectores que enfrentan mayores obstáculos para acceder a oportunidades, aunque su aporte resulta decisivo para el desarrollo de las economías locales y la producción de alimentos.

Cómo sumarse a la conmemoración

El Día Mundial del Desarrollo Rural invita a gobiernos, organizaciones sociales, universidades, empresas y ciudadanos a promover iniciativas que fortalezcan el desarrollo de las comunidades rurales.

Entre las acciones propuestas se encuentran impulsar debates sobre políticas públicas, promover la innovación tecnológica aplicada al sector rural, reducir la brecha digital, apoyar a los productores locales y fomentar proyectos que favorezcan el arraigo, la sostenibilidad y la igualdad de oportunidades.

Con la instauración de esta jornada, Naciones Unidas busca recordar que el futuro del desarrollo sostenible depende, en gran medida, del fortalecimiento de las zonas rurales. Lejos de representar el pasado, estos territorios son protagonistas del presente y actores indispensables para construir un futuro más justo, resiliente y sostenible.