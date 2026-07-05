Las ventas minoristas pyme crecieron 0,9% interanual en junio, pero el semestre cerró con una caída acumulada del 2,5%

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Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron en junio un crecimiento interanual del 0,9% a precios constantes, de acuerdo con el informe difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). No obstante, en la comparación con mayo la actividad mostró una baja del 1,3%, mientras que el balance del primer semestre del año acumuló una retracción del 2,5%.

Desde la entidad señalaron que la mejora interanual respondió principalmente a factores estacionales. El cobro del Sueldo Anual Complementario (SAC) aportó liquidez a los hogares y el inicio del Mundial de fútbol impulsó el consumo en determinados rubros, permitiendo sostener el nivel general de ventas.

En cuanto a la situación de los comercios, el 50,1% de los empresarios consultados afirmó que su realidad económica se mantuvo estable respecto de un año atrás, un porcentaje superior al registrado en mayo. En paralelo, disminuyó la cantidad de comerciantes que evaluó negativamente su desempeño, pasando del 45,1% al 43,1%.

Las expectativas para los próximos doce meses muestran un escenario de prudencia. El 52,3% de los encuestados cree que la actividad permanecerá sin cambios, mientras que el 37,7% espera una mejora y el 10% anticipa un deterioro. A su vez, el 59,3% considera que el contexto actual no es favorable para realizar inversiones o ampliar el capital del negocio, frente a un 12,2% que sí lo ve como una oportunidad y un 28,5% que aún no tiene una posición definida.

El análisis por sectores reflejó resultados dispares. Los mayores incrementos interanuales se registraron en Perfumería, con una suba del 9,5%, seguida por Farmacia (+5,4%), Alimentos y bebidas (+2,9%) y Textil e indumentaria (+1,9%). En cambio, Bazar, decoración y muebles cayó 3,1%; Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción retrocedió 2%; y Calzado y marroquinería disminuyó 1%.

Uno de los datos destacados del informe fue el desempeño del comercio electrónico. Las ventas online realizadas por comercios con locales físicos crecieron 16,7% en comparación con junio del año pasado y avanzaron 4,1% respecto del mes anterior, en términos desestacionalizados.

Pese al leve crecimiento interanual, CAME advirtió que el consumo continúa mostrando signos de fragilidad. La entidad sostuvo que el repunte estuvo concentrado en compras puntuales vinculadas al aguinaldo y al Mundial, mientras que los consumidores siguen priorizando gastos esenciales y postergando la adquisición de bienes durables.

Además, los comerciantes señalaron que las promociones bancarias y los planes de financiación en cuotas continúan siendo determinantes para concretar ventas. Al mismo tiempo, manifestaron preocupación por el incremento de los costos fijos, la reducción de los márgenes de rentabilidad y el avance de la competencia de productos importados, un escenario que mantiene frenadas las decisiones de inversión y limita las expectativas de crecimiento en el corto plazo.