“El Señor nos llama a presentarle todos nuestros cansancios y descansar en Él”, afirmó monseñor Ariel Torrado Mosconi

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Durante la Santa Misa celebrada en la Catedral de Santo Domingo y transmitida en vivo por Cadena Nueve para toda la diócesis, monseñor Ariel Torrado Mosconi invitó a quienes se sienten “cansados y agobiados” por las exigencias de la vida a confiar en Dios, vivir con humildad y encontrar en Cristo la verdadera paz.

Este domingo, la Catedral de Santo Domingo fue escenario de la celebración de la Santa Misa presidida por el obispo de la Diócesis de Nueve de Julio, monseñor Ariel Torrado Mosconi. La ceremonia fue transmitida en vivo por Cadena Nueve, a través de Canal de Visión Plus, permitiendo que fieles de toda la diócesis, especialmente quienes no pudieron asistir de manera presencial, acompañaran la celebración desde sus hogares.

Durante su homilía, el obispo partió del Evangelio en el que Jesús dice: “Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré”. A partir de ese mensaje, reflexionó sobre las presiones que enfrenta el hombre de hoy y cómo las exigencias sociales y personales pueden convertirse en una pesada carga.

“¿Cuántas veces nos sentimos cansados y agobiados por las exigencias que muchas veces nos da el mundo, por la presión de ser siempre exitosos o por la autoexigencia que nos imponemos?”, expresó. En ese sentido, advirtió que ese cansancio suele traducirse en desánimo, ansiedad y pérdida de la esperanza.

Monseñor Torrado Mosconi sostuvo que el camino que propone Cristo es distinto al que ofrece el mundo. “El Señor hoy nos dice que tenemos que aprender a ser pequeños, a confiar más en un Dios que es Padre y que nos ama. Nos llama a presentarle todos nuestros cansancios y nuestros agobios y descansar en Él”, afirmó.

Asimismo, invitó a “quitarnos el yugo que nos quiere imponer el mundo” para asumir “el yugo de Cristo, que es la confianza y el abandono en Dios Padre”, y explicó que esa actitud requiere cultivar la humildad, la sencillez y la conciencia de que “no podemos solos”.

En otro tramo de su mensaje, relacionó el Evangelio con la primera lectura, destacando la figura de un Mesías humilde que entra montado en un burrito y no en un caballo de guerra. “Es por el camino de la pequeñez, de la humildad y de la sencillez como vamos a encontrar esa paz que tanto anhelamos y esa santa alegría que sólo se consigue cuando descubrimos que nuestra vida está en las manos de Dios”, señaló.

Finalmente, exhortó a recuperar espacios de encuentro con el Señor en medio del ritmo cotidiano. “Cuánto necesitamos buscar en nuestra jornada esos tiempos, dejando el celular, los compromisos y las exigencias, para cobijarnos en el corazón lleno de amor y de ternura de Jesús, que nos dice: ‘Vengan a mí y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón'”, concluyó.

La celebración incluyó la liturgia de la Palabra, la oración de los fieles y un momento especial de oración por quienes atraviesan dificultades, los enfermos y todos aquellos que buscan fortaleza en la fe.

Con esta transmisión, Cadena Nueve volvió a acercar la celebración eucarística a toda la comunidad diocesana.