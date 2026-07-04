A un siglo del nacimiento de Alfredo Di Stéfano, el futbolista total

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Este 4 de julio se cumple un siglo del nacimiento de Alfredo Di Stéfano, una de las figuras más extraordinarias de la historia del fútbol. Nacido en Buenos Aires en 1926, “La Saeta Rubia” revolucionó el juego con un estilo que marcó una época y lo convirtió en un referente para generaciones de futbolistas.

Su grandeza trascendió los títulos y los goles. Di Stéfano era un jugador total: defendía, recuperaba, organizaba el juego, asistía y definía con la misma excelencia. Su capacidad para desempeñarse con brillantez en cualquier sector del campo lo hizo único en una época en la que las posiciones eran mucho más rígidas que en la actualidad.

Esa versatilidad despertó la admiración de los más grandes. Pelé lo definió como un futbolista completo, capaz de sobresalir en todos los puestos, y en más de una oportunidad destacó que Di Stéfano era un jugador que hacía todo bien dentro de la cancha. El astro brasileño consideraba que su inteligencia, despliegue físico y calidad técnica lo convertían en un ejemplo de cómo debía entenderse el fútbol.

Ídolo de Club Atlético River Plate, de Millonarios Fútbol Club y, especialmente, del Real Madrid Club de Fútbol, donde lideró una de las etapas más gloriosas de la institución, Di Stéfano conquistó cinco Copas de Europa consecutivas y cambió para siempre la historia del club.

A cien años de su nacimiento, Alfredo Di Stéfano continúa siendo un símbolo de excelencia, liderazgo y compromiso. Su legado permanece intacto y su nombre sigue ocupando un lugar de privilegio entre los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Si lo deseas, puedo adaptarlo a un estilo más emotivo, más histórico o con formato de columna periodística.