Se recuerda al Apostol Santo Tomás: entre la duda y la fe, como la vida misma

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En el círculo cercano de los doce apóstoles que acompañaron a Jesucristo, Santo Tomás ocupa una posición única y profundamente humana. Su figura, a menudo reducida a un simple “incrédulo” debido a su famosa duda, revela una complejidad espiritual fascinante. Su historia, que transita desde la búsqueda sincera de respuestas hasta una fe profunda y transformadora, ofrece una visión actualizada de lo que significa cuestionar la fe en el contexto contemporáneo.

Tomás, cuyo día de festividad se celebra cada 3 de julio, representa a aquellos que, frente a la incertidumbre, buscan una conexión personal y real con lo divino.

Su demanda de ver y tocar las heridas de Cristo tras la resurrección, lejos de ser una señal de debilidad, demuestra la fortaleza intelectual de un hombre cuya fe, cuando se forja, es inquebrantable. Esta actitud, que podría ser vista como una duda radical, es, en realidad, la puerta hacia una convicción más robusta. En un mundo que a menudo valora la evidencia tangible, Santo Tomás se erige como un patrón de la sinceridad espiritual y un modelo para quienes buscan una fe integrada por el corazón y la razón.

El Apóstol que Preguntaba: Vocación y Primeros Pasos

Tomás, cuyo nombre también es Dídimo (el gemelo), fue uno de los doce apóstoles elegidos por Jesús, según los evangelios sinópticos. De origen galileo, se le conoce por su lealtad y valentía, y aunque su figura es discreta en los relatos de Mateo, Marcos y Lucas, en el Evangelio de San Juan adquiere una profundidad destacada. Un ejemplo claro de su disposición a seguir a Cristo incluso ante la adversidad se muestra cuando, al enterarse de que Jesús quería regresar a Judea, a pesar del peligro que representaban las autoridades, Tomás se ofrece valientemente: “Vayamos también nosotros a morir con Él”.

En la Última Cena, su deseo de comprender también se muestra en una pregunta clave que cataliza una de las declaraciones más importantes de Cristo: “¿Señor, no sabemos a dónde vas, cómo podemos saber el camino?”. La respuesta de Jesús, “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida”, ha sido una de las enseñanzas más relevantes del cristianismo.

La Duda que Abrió la Puerta a la Fe

El episodio más famoso en la vida de Santo Tomás ocurre tras la Resurrección de Cristo. Ausente en la primera aparición del Resucitado a los apóstoles, Tomás duda de la noticia de sus compañeros: “Si no veo en sus manos la señal de los clavos… no creeré”. Este escepticismo no proviene de la incredulidad ciega, sino de una necesidad de confrontar la realidad con la misma intensidad con la que él había presenciado la brutalidad de la crucifixión. Su demanda de pruebas tangibles ha sido interpretada no como una falta de fe, sino como una búsqueda de una experiencia espiritual sólida y real.

Ocho días después, Jesús se aparece nuevamente y se dirige a Tomás directamente: “Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente”. Ante esta revelación, la exclamación de Tomás, “¡Señor mío y Dios mío!”, marca el punto culminante de su transformación espiritual. Su fe, ahora basada en una experiencia personal y directa con el Resucitado, se convierte en un testimonio poderoso de la divinidad de Cristo.

Un Apóstol Misionero y Mártir

Después de Pentecostés, Santo Tomás se convierte en un misionero incansable, llevando el Evangelio a regiones fuera del Imperio Romano. Tradicionalmente se le atribuye la labor de evangelizar en el este de Asia, en territorios como la actual Irán, Irak y la India. En particular, la tradición sostiene que Tomás llegó a la costa de Malabar, en la India, alrededor del año 52 d.C., donde fundó comunidades cristianas que perduran hasta hoy en el estado de Kerala.

La tradición asegura que, tras muchos años de predicación, Santo Tomás sufrió el martirio alrededor del año 72 d.C. en Mylapore (actual Chennai), donde fue asesinado mientras oraba. Su muerte, lejos de extinguir su mensaje, fortaleció su legado, y su tumba se convirtió en un lugar sagrado de peregrinación.

El Legado de Santo Tomás: Fe y Razón al Servicio del Evangelio

Santo Tomás sigue siendo venerado no solo como el “Apóstol de la India”, sino también como el patrono de los arquitectos, debido a una leyenda medieval sobre la construcción de un palacio. Su figura, trascendiendo su “duda” inicial, nos recuerda que la búsqueda sincera de la verdad no está reñida con la fe. En la vida de Tomás, la duda se convierte en un medio para alcanzar una fe más plena, más personal y más sólida.

Hoy, su legado inspira a quienes se sienten atrapados entre la razón y la fe, mostrando que ambas pueden coexistir armoniosamente. Su historia nos invita a cuestionar con sinceridad y a buscar respuestas en un encuentro directo con lo divino, tal como él lo hizo en su famosa declaración: “¡Señor mío y Dios mío!”.