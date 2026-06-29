Luna de Fresa: el fenómeno astronómico que podrá verse este lunes en todo el país

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La Luna de Fresa será la gran protagonista del cielo este lunes al anochecer. En su fase de luna llena, alcanzará su punto máximo a las 20.56 (hora argentina) y podrá observarse a simple vista desde distintos puntos del país, siempre que las condiciones meteorológicas acompañen.

En el hemisferio sur, el satélite natural se verá más alto de lo habitual sobre el horizonte, ofreciendo una postal ideal para los aficionados a la astronomía y la fotografía nocturna.

¿Por qué se llama Luna de Fresa?

A pesar de lo que su nombre podría sugerir, la Luna de Fresa no adquiere un color rosado ni rojizo. La denominación proviene de los pueblos indígenas de Norteamérica, que asociaban la luna llena de junio con la época de cosecha de las fresas silvestres. Por ese motivo, también es considerada una “luna de recolección”, vinculada al momento de recoger los frutos del trabajo realizado durante los meses anteriores.

En Europa, este mismo plenilunio también es conocido como Honey Moon o Mead Moon (Luna de Miel). Según explica la NASA, el nombre se relaciona con que hacia fines de junio la miel alcanza su madurez y está lista para ser cosechada, razón por la cual históricamente fue considerada la luna “más dulce” del año.

Un fenómeno ligado al cambio de estación

Esta luna llena se produce poco después del solsticio de junio, que marca el inicio del invierno astronómico en el hemisferio sur y del verano en el hemisferio norte. Por esa razón, distintas tradiciones la vinculan con los ciclos de la naturaleza, el cierre de etapas y el comienzo de un nuevo período.

Desde la astrología, además, se interpreta que este plenilunio —que este año ocurre en el signo de Capricornio— favorece la disciplina, la responsabilidad y la concreción de metas, además de asociarse con la abundancia y los frutos del esfuerzo.

Más allá de estas interpretaciones, la Luna de Fresa continúa siendo uno de los plenilunios más populares del año por su valor cultural e histórico y por el espectáculo que ofrece en el cielo nocturno.