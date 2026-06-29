Fatal accidente en la Ruta 51: un automovilista perdió la vida cerca de Pringles

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Un hombre de 70 años falleció este lunes por la mañana como consecuencia de un violento choque frontal entre un camión y un automóvil sobre la Ruta Provincial 51, en cercanías de Coronel Pringles.

El trágico siniestro se produjo a la altura del kilómetro 670, en el tramo comprendido entre la rotonda de Frapal y el paraje Don Alfredo, por causas que aún son materia de investigación.

De acuerdo con la información difundida por la Agencia DIB, el choque involucró a un camión Ford Cargo con acoplado, conducido por Adrián Montero, de 40 años y domiciliado en Bahía Blanca, que circulaba en sentido sur-norte, y un Chevrolet Classic LT blanco.

La víctima fue identificada como Antonio Baccucco, de 70 años, oriundo de Saldungaray, quien murió en el lugar a raíz de la violencia del impacto.

Según las primeras reconstrucciones del hecho, publicadas por el diario El Orden de Pringles, el automóvil habría intentado realizar una maniobra de sobrepaso cuando se encontró de frente con el transporte de carga. Ante esa situación, el camionero realizó una brusca maniobra hacia la banquina para evitar la colisión. Sin embargo, el conductor del Chevrolet no logró esquivarlo por completo y terminó impactando contra el extremo del acoplado.

Como consecuencia del fuerte choque, el conductor del automóvil perdió la vida en el acto.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de emergencias y peritos, quienes llevaron adelante las tareas correspondientes para determinar con precisión la mecánica del siniestro. El tránsito en la zona se vio afectado mientras se realizaban las pericias y la remoción de los vehículos involucrados.

Foto: Gentileza ‘El Orden de Pringles’