Carlos María Naón será el próximo destino del programa “Municipio Cercano”

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El programa Municipio Cercano llegará este miércoles 1 de julio a la localidad de Carlos María Naón, con una nueva jornada destinada a acercar servicios municipales, asesoramiento y atención personalizada a los vecinos.

La actividad se desarrollará entre las 9 y las 12 horas en la Delegación Municipal, donde distintas áreas del Gobierno Municipal brindarán atención para facilitar el acceso a trámites, consultas y acciones de promoción comunitaria.

Durante la mañana, el área de Educación Vial ofrecerá charlas destinadas a estudiantes de los niveles primario y secundario, con el objetivo de promover la concientización sobre normas de tránsito y hábitos seguros en la vía pública.

En tanto, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) atenderá consultas y reclamos relacionados con las relaciones de consumo, mientras que la Dirección de Gestión Ambiental llevará adelante encuentros educativos sobre separación de residuos, reciclado y cuidado del ambiente.

Asimismo, personal de Actividades Económicas y Producción recorrerá los comercios de la localidad para atender inquietudes de los comerciantes y avanzar con el relevamiento comercial. De manera paralela, se realizarán visitas a instituciones locales para fortalecer el vínculo con la comunidad y actualizar la documentación correspondiente.

Como parte de la jornada también se desarrollará una campaña de vacunación antirrábica destinada a perros y gatos, contribuyendo a la prevención de enfermedades y al cuidado de la salud animal.

Por su parte, el área de Licencias de Conducir otorgará turnos para renovaciones y brindará capacitaciones a quienes deban realizar el trámite para obtener su primera licencia.

Con una nueva edición de Municipio Cercano, el Gobierno Municipal continúa fortaleciendo su presencia en las localidades del partido, acercando servicios y respuestas a los vecinos para facilitar el acceso a las distintas áreas de gestión.