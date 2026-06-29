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La educación vial sigue llegando a las escuelas nuevejulienses

Estudiantes de la ciudad de Nueve de Julio y Facundo Quiroga participaron de nuevas jornadas de concientización sobre normas de tránsito, prevención y convivencia vial, en el marco de una campaña que continuará recorriendo los establecimientos educativos

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Las charlas de Educación Vial continuaron desarrollándose en establecimientos educativos del distrito, alcanzando en esta oportunidad a alumnos de segundo y tercer año de la Escuela Secundaria N° 8 y a estudiantes de la Escuela Secundaria N° 13 “Julieta Lanteri” de la localidad de Facundo Quiroga.

Durante los encuentros se trabajó sobre aspectos esenciales para la seguridad vial, como el uso correcto del casco, el cruce seguro de peatones, la utilización del cinturón de seguridad, el respeto por los semáforos, la documentación obligatoria para circular y el rol que cumplen los inspectores de tránsito en la comunidad.

Las actividades estuvieron a cargo de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Nueve de Julio, que viene impulsando esta campaña con el objetivo de generar conciencia y promover conductas responsables entre niños, adolescentes y jóvenes.

La iniciativa tendrá continuidad en las próximas semanas con nuevas visitas a otras instituciones educativas del partido, buscando fortalecer la educación vial como una herramienta clave para construir un tránsito más seguro, ordenado y respetuoso de las normas, en beneficio de toda la comunidad.

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