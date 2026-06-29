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Curso gratuito de Manipulación Segura de Alimentos: ya está abierta la inscripción

Destinada a vecinos, trabajadores gastronómicos y rubros afines, la propuesta se desarrollará entre el 2 y el 8 de julio en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo "San Cayetano". La inscripción ya se encuentra habilitada a través del sitio web oficial del municipio

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Se encuentra abierta la inscripción para un nuevo curso gratuito de Manipulación Segura de Alimentos, una propuesta destinada a vecinos, trabajadores del sector gastronómico y personas vinculadas a actividades afines.

La capacitación se llevará a cabo los días 2, 3, 6, 7 y 8 de julio de 2026, en el horario de 8 a 10.30, en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo “San Cayetano”, ubicado en la intersección de las calles Libertad y Salta.

Como complemento de la formación, el miércoles 8 de julio también se dictará un curso específico sobre manipulación segura de alimentos libres de gluten, en el mismo horario.

Desde la Dirección de Bromatología se informó que la asistencia a todas las jornadas es obligatoria para completar la capacitación. Además, los interesados deberán realizar la inscripción previa a través del sitio web oficial del municipio, www.9dejulio.gov.ar.

La iniciativa tiene como objetivo fortalecer las buenas prácticas en la manipulación de alimentos, promoviendo la salud pública y contribuyendo a la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos.

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