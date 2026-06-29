Kreplak vincula la suba de tuberculosis con la pobreza y critica los recortes nacionales

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El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, advirtió que los casos de tuberculosis crecieron 65% desde 2020 y los relacionó con el hacinamiento, la malnutrición y el estrés. “Es una bacteria que no se contagia fácil y enferma a quienes viven en condiciones vulnerables”, señaló. . Por eso, dijo, la Provincia debió comprarlos para evitar interrupciones que generan resistencia y más contagios. Kreplak recordó que en Buenos Aires rige un subsidio de 100 mil pesos mensuales para pacientes sin trabajo formal. Está previsto en la Ley 10.436 de 1986 y alcanza a quienes estén notificados en el Programa de Tuberculosis y Lepra, sin obra social y con dos años de residencia en la provincia.