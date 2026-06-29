Paro docente este martes en escuelas bonaerenses por falta de paritarias

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Los gremios AMET, FEB, Suteba y Udocba harán un paro provincial este martes que suspenderá las clases en toda la provincia de Buenos Aires. Reclaman una urgente convocatoria a paritarias con aumento, menos sobrecarga laboral, más fondos para la técnica, que se frene la reforma previsional y se garanticen las prestaciones de IOMA. El paro coincide con el inicio del pago de sueldos de junio con aguinaldo, pero sin actualización. Los docentes acumulan 9,3% en cuotas y una suma fija de entre 20.000 y 30.000 pesos en lo que va del año. Es el segundo paro a la gestión de Kicillof en 2026.