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Paro docente este martes en escuelas bonaerenses por falta de paritarias

La medida apunta a la “situación crítica” de la educación y a la ausencia de una oferta salarial del Gobierno.

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Los gremios AMET, FEB, Suteba y Udocba harán un paro provincial este martes que suspenderá las clases en toda la provincia de Buenos Aires. Reclaman una urgente convocatoria a paritarias con aumento, menos sobrecarga laboral, más fondos para la técnica, que se frene la reforma previsional y se garanticen las prestaciones de IOMA. El paro coincide con el inicio del pago de sueldos de junio con aguinaldo, pero sin actualización. Los docentes acumulan 9,3% en cuotas y una suma fija de entre 20.000 y 30.000 pesos en lo que va del año. Es el segundo paro a la gestión de Kicillof en 2026.

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