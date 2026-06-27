La UCR impulsa un reconocimiento al Centro Universitario Nuevejuliense por sus 70 años de historia

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El bloque de concejales de la Unión Cívica Radical presentó un proyecto de resolución para declarar de Interés Legislativo Municipal el 70° aniversario del Centro Universitario Nuevejuliense (C.U.N.), institución que el próximo 28 de junio celebrará siete décadas de trabajo ininterrumpido en favor de la educación y el desarrollo de la comunidad de 9 de Julio.

La iniciativa busca reconocer la trayectoria de una entidad que, desde su creación en 1956, ha brindado oportunidades a cientos de jóvenes nuevejulienses que debieron trasladarse a otras ciudades para cursar estudios terciarios y universitarios. A lo largo de estos años, el C.U.N. ha acompañado ese proceso mediante becas habitacionales, contención y un permanente compromiso con la formación académica de sus estudiantes.

En los fundamentos del proyecto, los ediles destacan que el Centro Universitario Nuevejuliense constituye un verdadero patrimonio de la comunidad, construido gracias al esfuerzo solidario de generaciones de dirigentes, estudiantes, familias, socios y colaboradores que hicieron posible el crecimiento de la institución y la consolidación de sus residencias estudiantiles.

Además, remarcan el impacto que la institución ha tenido en la formación de profesionales que, una vez concluidos sus estudios, regresaron a 9 de Julio y a la región para aportar sus conocimientos al desarrollo local en distintas áreas.

“Reconocer al C.U.N. es reconocer el valor de la educación como herramienta de igualdad de oportunidades, movilidad social y crecimiento para las comunidades del interior”, señalaron desde el bloque de la UCR al fundamentar la iniciativa.

Con este proyecto, el Concejo Deliberante busca poner en valor la historia y el compromiso de una institución que, al cumplir 70 años, continúa siendo un pilar fundamental para que cientos de jóvenes puedan acceder a la educación superior y construir su futuro a través del estudio.