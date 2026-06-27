La historia detrás de la Biblia: cómo se formó el libro más influyente de la humanidad

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La Biblia ha ejercido una influencia sin precedentes en la historia de la humanidad. Sus relatos moldearon creencias religiosas, inspiraron expresiones artísticas, influyeron en sistemas jurídicos y acompañaron la vida espiritual de miles de millones de personas durante más de dos milenios. Sin embargo, el origen de este texto es mucho más complejo de lo que suele imaginarse.

Lejos de haber sido escrita por una única persona o en un solo momento histórico, la Biblia reúne decenas de escritos elaborados a lo largo de más de un milenio, en diferentes regiones y lenguas. Cada uno de esos textos surgió en contextos culturales específicos y respondió a las necesidades religiosas, sociales o políticas de las comunidades que los produjeron.

Durante siglos, estos escritos circularon de manera independiente. Algunos fueron aceptados como parte de las Escrituras, mientras que otros quedaron fuera de las colecciones oficiales tras largos debates entre líderes religiosos y comunidades de fe. El proceso de formación del canon bíblico fue gradual y estuvo marcado por distintas tradiciones.

El propio nombre “Biblia” refleja esta diversidad. Proviene del griego ta biblia, que significa “los libros”, una definición que resume su verdadera naturaleza: una biblioteca compuesta por textos de géneros muy variados, entre ellos relatos históricos, leyes, poesía, himnos, profecías, proverbios, cartas y escritos apocalípticos.

Los libros más antiguos del Antiguo Testamento tienen sus raíces en tradiciones orales transmitidas durante generaciones antes de ser plasmadas por escrito. Historias sobre patriarcas, reyes, guerras y experiencias religiosas fueron preservadas por narradores y escribas hasta conformar los textos que hoy integran las Escrituras hebreas.

En tanto, el Nuevo Testamento comenzó a tomar forma durante las primeras décadas del cristianismo. Las primeras comunidades cristianas redactaron cartas, relatos sobre la vida de Jesús y otros documentos destinados a conservar las enseñanzas de sus principales referentes y fortalecer la fe de los creyentes.

Lejos de disminuir el valor de la Biblia, conocer el complejo camino que recorrieron sus textos permite comprender mejor cómo lograron sobrevivir a guerras, persecuciones, incendios, cambios políticos y el paso de los siglos hasta convertirse en uno de los libros más difundidos e influyentes de la historia.