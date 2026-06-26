Convecino de Treque Lauquen redobló sus cuestionamientos al Tribunal de Cuentas y pidió al Concejo Deliberante un fuerte control institucional

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El vecino de Trenque Lauquen Miguel Santos Vidal volvió a colocar en el centro del debate público la transparencia en la administración de los recursos municipales mediante una extensa Carta Abierta titulada “Rendición de Cuentas: Pilar de la Democracia o Laberinto del Poder Político”, remitida al presidente del Honorable Concejo Deliberante, Esteban Vidal, y distribuida además a concejales, autoridades municipales y numerosos medios de comunicación.

En el documento, de marcado contenido jurídico e institucional, Vidal solicita que el Concejo Deliberante analice el Fallo Nº 90/2026 del Honorable Tribunal de Cuentas, mediante el cual fue aprobada la Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 2024, pese a que el propio organismo formuló observaciones, sanciones y cargos contra distintos funcionarios municipales.

Para el autor de la presentación, existe una “evidente contradicción” entre las conclusiones de la División Relatora del Tribunal y la decisión final de aprobar la rendición, circunstancia que —afirma— convierte al fallo en “claramente arbitrario” por violar el principio de logicidad que debe regir toda resolución administrativa.

En ese sentido, Vidal sostiene que la función del Concejo Deliberante no consiste en revisar jurídicamente el fallo del Tribunal de Cuentas, competencia exclusiva de ese organismo provincial, sino ejercer el control político que le asigna la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Como fundamento de su planteo cita el análisis realizado por el abogado municipalista y exconcejal Julio César Collado, quien consideró que el Departamento Ejecutivo “debe explicar, corregir y transparentar procedimientos que involucran fondos públicos”, luego de que el Tribunal confirmara numerosas observaciones vinculadas a contrataciones, licitaciones, conciliaciones bancarias, plazos fijos, publicidad de actos administrativos y otras cuestiones administrativas.

Los pedidos al Concejo Deliberante

En la Carta Abierta, Vidal solicita formalmente que el cuerpo deliberativo:

Convoque al intendente Francisco Recoulat y al secretario de Hacienda Alfredo Luis Zambiasio para que expliquen las observaciones confirmadas por el Tribunal de Cuentas.

y al secretario de Hacienda para que expliquen las observaciones confirmadas por el Tribunal de Cuentas. Requiera al Departamento Ejecutivo informar qué medidas correctivas adoptó para transparentar el manejo de los fondos públicos.

Solicite las acciones implementadas para garantizar el derecho de acceso a la información pública previsto en la Constitución bonaerense.

Analice la eventual aplicación del artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades respecto del intendente por las irregularidades observadas.

Evalúe la aplicación del artículo 255 de la misma norma respecto de la concejal Marta Bathis.

Críticas al funcionamiento institucional

Además del contenido central de la presentación, Vidal cuestionó duramente al presidente del Concejo Deliberante por, según sostiene, haber omitido deliberadamente incorporar al Orden del Día de la próxima sesión ordinaria la totalidad del contenido de otra petición registrada bajo el número 18.442.

A su entender, esa decisión vulnera el derecho constitucional a peticionar, el acceso a la información pública y la libertad de expresión, por lo que reclamó que durante la próxima sesión se informe expresamente el contenido completo de su presentación.

Defensa de las instituciones

La nueva intervención pública de Miguel Santos Vidal se inscribe en una serie de planteos que viene realizando en los últimos años sobre transparencia administrativa, control de los fondos públicos y funcionamiento de los organismos de control.

En esta oportunidad, el vecino vuelve a sostener que la fortaleza de las instituciones democráticas depende de que los mecanismos de rendición de cuentas sean efectivos y coherentes, afirmando que la aprobación de una rendición con observaciones graves debilita la confianza pública y exige una respuesta política del Concejo Deliberante.

Con un extenso desarrollo jurídico, referencias doctrinarias, citas de la Ley Orgánica de las Municipalidades y metáforas inspiradas en la obra de Jorge Luis Borges, la presentación busca instalar el debate sobre el alcance del control institucional y la responsabilidad de los funcionarios públicos en la administración de los recursos municipales.

Carta Abierta Rendición de Cuentas Pilar de la Democracia o Labeinto del Poder Político