Gentile acompañó una Jornada Ganadera que reunió a más de 400 productores

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Durante el encuentro se abordaron distintas herramientas y tecnologías orientadas a mejorar la eficiencia productiva y la rentabilidad de los sistemas ganaderos. Entre los temas tratados se destacaron la nueva trazabilidad electrónica, el mayor peso de faena, la automatización de registros mediante caravanas y collares electrónicos, las estrategias de recría de precisión, el uso de inteligencia artificial, imágenes satelitales, drones y las nuevas tendencias en marketing de carnes.

La presencia de la jefa comunal reafirma el acompañamiento del municipio a las iniciativas que promueven la capacitación, la incorporación de tecnología y el fortalecimiento de uno de los principales motores productivos del distrito.