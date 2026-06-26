Luz: la Provincia oficializó un nuevo aumento de tarifas que regirá desde julio

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El Gobierno bonaerense aprobó nuevos cuadros tarifarios para las distribuidoras Edelap, EDEA, EDEN y EDES, con impacto en unas 200 cooperativas eléctricas del interior. La medida incorpora modificaciones al esquema nacional de subsidios energéticos y una actualización transitoria de los componentes de distribución que comenzará a regir el 1° de julio de 2026.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó una nueva actualización de los cuadros tarifarios del servicio eléctrico que alcanzará a las distribuidoras Edelap, EDEA, EDEN y EDES, además de las cerca de 200 cooperativas eléctricas que prestan el servicio en el interior bonaerense.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial y entrará en vigencia a partir del 1° de julio de 2026. La resolución convalida el recálculo realizado por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (Oceba), luego de que la Secretaría de Energía de la Nación introdujera cambios en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Uno de los principales cambios es el incremento de la bonificación adicional extraordinaria para los usuarios alcanzados por el SEF correspondiente a junio de 2026. El beneficio pasó del 10,67% al 11,97% sobre el consumo base subsidiado, lo que obligó a recalcular los cuadros tarifarios vigentes desde el 1° de junio.

Además, la resolución dispone una actualización transitoria del Valor Agregado de Distribución (VAD), el Sobrecosto por Generación Local (SGL), el Agregado Tarifario (AT) y el Cargo de Transición Tarifaria (CTT), componentes que integran la factura final del servicio eléctrico y cuyos nuevos valores comenzarán a aplicarse desde el 1° de julio.

Cómo impactará en las facturas

En el caso de Edelap, para los usuarios residenciales que no reciben subsidios, el cargo fijo —que se paga independientemente del consumo— aumentará alrededor del 5% respecto de los valores de mayo, mientras que el cargo variable registrará una suba cercana al 2%.

Para los hogares incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, el incremento será menor: el cargo fijo aumentará aproximadamente un 2%, manteniéndose el beneficio sobre una parte del consumo.

En tanto, para los usuarios de EDEN, que presta servicio en el norte y centro de la provincia, el ajuste será más elevado en el cargo fijo para quienes no cuentan con subsidios, con una suba cercana al 8%, mientras que el componente variable también aumentará alrededor del 2%. En las tarifas subsidiadas, el incremento del cargo fijo rondará el 3,5%.

Se mantienen los precios mayoristas y el esquema de subsidios

La normativa provincial aclara que continúan vigentes los precios mayoristas de la energía, potencia y transporte establecidos por el Gobierno nacional para el período comprendido entre mayo y julio de 2026, así como el esquema de subsidios focalizados definido por el Decreto 943.

El régimen contempla una única categoría de beneficiarios residenciales que requieren asistencia estatal para afrontar el consumo eléctrico. Estos usuarios reciben una bonificación sobre los primeros 300 kilovatios hora (kWh) mensuales durante los períodos de mayor demanda energética y sobre los primeros 150 kWh durante el resto del año. El consumo que supere esos límites se factura sin subsidio.

Beneficios para sectores específicos

La resolución también ratifica la continuidad de los beneficios tarifarios para clubes de barrio, entidades de bien público y usuarios alcanzados por la tarifa social.

Asimismo, actualiza los valores que perciben los usuarios que generan energía mediante fuentes renovables e inyectan los excedentes a la red eléctrica a través del sistema de generación distribuida.

Con esta decisión, la Provincia busca adecuar los cuadros tarifarios a las modificaciones implementadas por la Nación en materia de subsidios y garantizar el funcionamiento del sistema de distribución eléctrica, manteniendo los criterios de asistencia para los sectores más vulnerables.